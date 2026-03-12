運動雲

兄弟熱身賽3比2險勝桃猿　樂天雙洋投摩爾曼、麥斯威尼吸睛亮相

▲中信兄弟先發投手黎克。（圖／中信兄弟）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒官辦熱身賽12日在高雄澄清湖棒球場登場，由中信兄弟交手去年冠軍樂天桃猿，黃衫軍靠著岳政華、高宇杰與陳俊秀串起攻勢，前4局打下3分奠定勝基，雖然樂天8局上靠邱鑫二壘安打追回2分，但兄弟終場仍以3比2守住勝利。

此役樂天推出摩爾曼（Kyle Marman）先發，中信兄弟則由黎克（Nick Nelson）掛帥；兩隊前兩局形成投手戰，樂天首局靠何品室融、成晉接連安打攻上得點圈，但未能把握機會先馳得點；兄弟前兩局也僅靠保送與失誤製造攻勢，直到2局下才突破僵局。

兄弟2局下由曾頌恩靠失誤上壘，黃韋盛補上安打後，高宇杰執行犧牲觸擊推進，隨後岳政華擊出滾地球帶有1分打點，助隊先取得1比0領先。

3局下兄弟再度展開攻勢，王威晨、詹子賢接連選到四壞球保送，陳俊秀適時敲出安打送回1分，將比數拉開為2比0。

進入4局下兄弟延續火力，岳政華率先擊出二壘安打，張仁瑋獲保送後，王威晨、岳東華連續靠內野滾地球推進，其中岳東華帶有1分打點，幫助兄弟取得3比0領先。

桃猿打線前7局一路受制於兄弟投手群，直到8局上才吹起反攻號角；劉子杰出局後，許賀捷敲安上壘，何品室融再選到四壞球保送，邱鑫隨後揮出關鍵二壘安打一棒送回2分，幫助桃猿追成2比3，也讓比賽再度出現懸念。

不過兄弟牛棚頂住壓力，9局上由江忠城接手關門，先讓杜禹鋒吞下三振，再製造張趙紘滾地球出局，最後再抓下毛英傑，順利替球隊守住1分差勝果。

兄弟此役由黎克先發，他主投3局被打2支安打沒有失分，送出兩次三振，之後陸續由陳原維、陳琥、謝榮豪、余謙與江忠城接力登板，成功壓制桃猿大半場比賽。

桃猿方面本場比賽開箱雙洋投成為陣中亮點，摩爾曼兩局被打1支安打無失分，麥斯威尼（Morgan McSweeney）在第6局登板後表現穩健，兩局6上6下送出3次三振；可惜桃猿前段進攻受限，最終以1分差吞敗。

