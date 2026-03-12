曾豪駒力挺國家隊教頭專任！帶隊哲學「果斷去做、別怕失敗」

運動雲

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）結束後，台灣棒壇再次討論是否設立「專任國家隊總教練」。剛卸下中華隊總教練職務的樂天桃猿總教練曾豪駒12日接受愛爾達等電視台訪問時表示，若未來能設置專任國家隊總教練，對球隊長期規劃將會是一個正面的方向。

曾豪駒指出，若由中華職棒球隊總教練兼任國家隊教頭，在時間與精力分配上確實會面臨挑戰。

「如果中職總教練再去帶國家隊，其實有時候會分身乏術，專注力可能也會被分散。」他表示。

他認為，若有專任國家隊總教練，可以提前規劃整體藍圖，並持續關注各層級球員的發展狀況，包括旅外球員與業餘好手，對於未來國家隊組成會更有幫助。

曾豪駒也提到，日本與韓國近年在國家隊運作上，都讓總教練有更多時間長期觀察球員與規劃方向，「他可以去觀察每一位選手、每一個細節，慢慢去規劃整個球隊方向，這其實對國家隊來說是一個正面的方向。」

被問到若未來有新的國家隊總教練，他會給什麼建議，曾豪駒認為，每位教練都有自己的理念與風格，最重要的是勇敢實踐想法。

「每個人都有自己想做的樣子，我覺得就是果斷去做，不要猶豫。」他說，「如果要分享一句話，就是不要怕失敗。」
曾豪駒感謝這段時間與他並肩作戰的球員與教練團。他表示，只要球員願意站上國際舞台挑戰自己，其實就已經成功了一半。

「沒有人一開始就是國手，也沒有人一開始就是頂尖。很多事情都是經過學習、失敗，再慢慢累積經驗。」曾豪駒說。

