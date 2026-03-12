運動雲

>

卸下WBC兵符火速歸隊！曾豪駒現身澄清湖

▲▼ 曾豪駒 。（圖／截自CPBL.TV）

▲樂天桃猿總教練曾豪駒結束中華隊任務後火速歸隊，現身澄清湖球場觀察熱身賽。（圖／截自CPBL.TV）

 記者王真魚／綜合報導

剛結束2026年世界棒球經典賽（WBC）帶隊任務，樂天桃猿總教練曾豪駒12日現身澄清湖球場，提前回歸母隊，並接受愛爾達等電視台訪問。原本預期是本周六才會歸隊，但他火速立刻投入球隊，親自到場觀察球員在熱身賽期間的狀態。

曾豪駒表示，今年春訓期間幾乎都在中華隊，因此回到桃猿後最重要的事情，就是趕快掌握球隊春訓與備戰狀況，「因為春訓都在中華隊，所以結束國家隊任務後就趕快回來，希望在熱身賽期間多觀察球員的狀態。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧這段國家隊總教練的經歷，曾總特別感謝球員在國際賽中挺身而出、勇於接受挑戰，「我要最感謝的是球員，每一次他們都願意站到前線，去挑戰這樣的舞台。我覺得只要願意挑戰，其實就已經成功一半了。」

曾豪駒認為，國際賽的經驗不論結果如何，對球員來說都是重要的養分，「很多東西都是透過學習、失敗，再慢慢累積經驗。沒有誰一開始就是國手，也沒有誰一開始就是頂尖的。」

對於卸下中華隊總教練職務的心情，他坦言，這段時間最大的收穫是與球員、教練團及後勤團隊一起努力的過程。

「比賽就是這樣，你選擇承擔這個責任，就會想把事情做好。最後不管成績如何，都是從一開始和選手、教練、後勤團隊一起努力到最後的結果。」

他也提到，這次國際賽讓許多球員累積寶貴經驗，未來回到母隊或再次加入國家隊，都將成為台灣棒球的重要養分，「當大家都有這樣的經驗，不管是在母球隊或是在中華隊，這些人才慢慢彙整起來，整體能量就會越來越多。」

結束國家隊任務後，曾豪駒迅速回到桃猿戰線，希望利用熱身賽期間重新掌握球隊戰力，為即將到來的新球季做好準備。

關鍵字： 曾豪駒樂天桃猿中華隊WBC熱身賽2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

【史上最速現世報】騎士險遭「開門擊落」還被嗆：檢舉我啊！　下秒警察路過網友笑瘋

熱門新聞

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／火腿球團宣布簽下林家正

2日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

3費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

4義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

5義大利、美國晉級！8強對戰組合出爐

最新新聞

1曾總揭帶國家隊辛酸　力挺教頭專任

2世界室內拔河賽　台灣首日掃3金

3卸下WBC兵符火速歸隊！曾總現身高雄

4跟電豹女熱血健走！完賽還能抽iPhone

5李智凱、彭政閔獲提名公視董事　文化部：加入運動員視野

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366