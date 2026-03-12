卸下WBC兵符火速歸隊！曾豪駒現身澄清湖





▲樂天桃猿總教練曾豪駒結束中華隊任務後火速歸隊，現身澄清湖球場觀察熱身賽。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

剛結束2026年世界棒球經典賽（WBC）帶隊任務，樂天桃猿總教練曾豪駒12日現身澄清湖球場，提前回歸母隊，並接受愛爾達等電視台訪問。原本預期是本周六才會歸隊，但他火速立刻投入球隊，親自到場觀察球員在熱身賽期間的狀態。

曾豪駒表示，今年春訓期間幾乎都在中華隊，因此回到桃猿後最重要的事情，就是趕快掌握球隊春訓與備戰狀況，「因為春訓都在中華隊，所以結束國家隊任務後就趕快回來，希望在熱身賽期間多觀察球員的狀態。」

回顧這段國家隊總教練的經歷，曾總特別感謝球員在國際賽中挺身而出、勇於接受挑戰，「我要最感謝的是球員，每一次他們都願意站到前線，去挑戰這樣的舞台。我覺得只要願意挑戰，其實就已經成功一半了。」

曾豪駒認為，國際賽的經驗不論結果如何，對球員來說都是重要的養分，「很多東西都是透過學習、失敗，再慢慢累積經驗。沒有誰一開始就是國手，也沒有誰一開始就是頂尖的。」

對於卸下中華隊總教練職務的心情，他坦言，這段時間最大的收穫是與球員、教練團及後勤團隊一起努力的過程。

「比賽就是這樣，你選擇承擔這個責任，就會想把事情做好。最後不管成績如何，都是從一開始和選手、教練、後勤團隊一起努力到最後的結果。」

他也提到，這次國際賽讓許多球員累積寶貴經驗，未來回到母隊或再次加入國家隊，都將成為台灣棒球的重要養分，「當大家都有這樣的經驗，不管是在母球隊或是在中華隊，這些人才慢慢彙整起來，整體能量就會越來越多。」

結束國家隊任務後，曾豪駒迅速回到桃猿戰線，希望利用熱身賽期間重新掌握球隊戰力，為即將到來的新球季做好準備。