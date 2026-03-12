台灣首日掃3金3銀3銅！台北世界室內拔河賽景美女中全勝封后

▲景美臺師大包辦公開女子500公斤級金銀銅。（圖／拔河協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

「2026年臺北世界室內拔河錦標賽」3月12日在臺北小巨蛋由公開賽率先點燃戰火，這是臺灣首次舉辦世界級拔河運動國際賽事，臺灣男、女子拔河隊將士用命，首日就斬獲3金3銀3銅亮眼成績單，展現臺灣拔河王國的強大實力，也為後續的錦標賽先壯形色。

這次賽事前兩天進行公開賽，後兩天進行壓軸戲碼錦標賽，共有來自巴斯克、英格蘭、義大利、烏克蘭、拉脫維亞、荷蘭、美國、日本、韓國、蒙古、中國香港、泰國、越南、臺灣等14個國家、地區及逾100支隊伍（公開賽80隊、錦標賽62隊）、超過1,000名隊職員來臺參賽。

首日臺灣代表隊就繳出亮麗演出，分別在公開女子500公斤級包辦金銀銅，公開混合560公斤級獲1金1銅，公開青少女480公斤級也是囊括金銀銅，公開男子600公斤級則拿到銀牌，合計3金3銀3銅。

12日上午舉行的公開青少女480公斤級，由景美女中拔河隊以全勝戰績奪下冠軍，教練田嘉蓉表示，能夠參加首次在臺灣舉辦的世界級拔河運動國際賽事感到非常榮幸，而選手在首日暖身賽中就表現不俗，期待在14日開始的錦標賽中能發揮最佳實力，留下金牌在自家門內。

▲景美臺師大B隊贏得公開女子500公斤級金牌。（圖／拔河協會提供）

今年就讀高三的陳育婕指出，先前參加過室外拔河國際賽，這次是首度參與世界級室內拔河賽事，而且在國人面前比賽，更是備感榮幸，但也不免有些緊張。她強調比起室外拔河，自己更喜歡室內拔河，因為更能發揮身高優勢，也對自己的室內拔河技巧很有自信。身為隊上唯二的高三學姐身兼精神領袖角色，必須適時鼓勵學妹、多多溝通，才能發揮全隊最佳表現。

陳育婕12日下午再戰女子500公斤級賽事，轉為學妹身分與學姐並肩奮戰，相較於早上的賽事壓力較小。不過她也坦言，比賽河道比練習時滑一點，再加上女子500公斤級的對手年紀較長、耐力更強，可以撐得比較久，十分考驗技巧發揮與適應能力，幸好隊友互相勉勵得以克服難關，順利再摘一金，也為次日的賽事做足準備。

▲公開青少女480公斤級金牌景美女中。（圖／拔河協會提供）

上屆在瑞典赫爾辛堡取得隊史首金的臺灣代表隊「大笨牛」，12日於公開男子600公斤級循環賽與決賽都對上荷蘭的TTV Deinum Britsum，惜兩役都在激烈的拉鋸戰後吞敗，最終僅獲得銀牌。

總教練陳建文認為選手發揮不到五成，原因是重心「下不去」，他說：「我們男子組比較沒有身材優勢，我們會採取低點防守。」不過選手第一天尚在適應場地，導致技術無法順利發揮，陳建文也肯定選手表現，並「希望後面我們能越來越適應場地，找出發揮的空間，在錦標賽拉出佳績。」

尋求衛冕的北市大代表隊則在公開U23混合560公斤級摘下金牌。總教練陳圳龍分析：「烏克蘭的基本功穩定性比較不好，所以過來的力量會瞬間消失得非常快，但我們不讓自己跌倒，讓力量分散掉。」最終北市大抓住對手弱點，以直落二拿下比賽。

公開男子680公斤級，來自荷蘭的TTV Deinum Britsum與義大利ASD Cobra Fermo首局激戰許久，因兩隊皆各犯規2次後重賽，荷蘭隊技高一籌以2比0贏得金牌，為連霸錦標賽提升信心。總教練福克‧布馬（Fokke Buma）分享，陣中選手大多為上屆班底，年齡層跨越20至67歲。在場邊賣力吶喊的他笑稱自己「並不激動，非常輕鬆」，布馬說：「我只是為團隊添上最後一點火力的人。」

▲北市大公開混合560公斤級獲冠。（圖／拔河協會提供）