電豹女邀你熱血健走！台北海大60週年慶健走28日登場　完賽再抽iPhone17

▲台啤永豐雲豹熱血號召全體豹迷報名參與台北海大「揚帆一甲子航向新世代」60週年紀念健走。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲台啤永豐雲豹熱血號召全體豹迷報名參與台北海大「揚帆一甲子航向新世代」60週年紀念健走。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台啤永豐雲豹長期致力於支持國內運動發展，不僅在職籃賽場全力奮戰，也積極將運動風氣推廣至大眾生活，球隊專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」近期將受邀出席台北海洋科技大學慶祝創校60週年的「揚帆一甲子 航向新世代」紀念健走活動，為響應這場別具意義的盛會，球團熱血號召全體豹迷，一同報名參與3月28日（六）盛大舉辦的「揚帆一甲子航向新世代」60週年紀念健走活動，以健走迎接健康、共享歡樂週末。

本次盛會「浪LIVE電豹女」特別派出草莓、語萱、奶糖、仔仔與Yuki五位人氣女孩到場應援，女孩們不僅會在起跑線為參賽者加油打氣，更將帶來電力滿載的精彩表演，陪伴所有報名參與的豹迷與民眾一同見證社子島的蛻變與河岸之美，想要與超香女神們近距離互動、共度健康又充滿活力的週末，絕對不能錯過這次難得的機會！

除了有電豹女神相伴，主辦單位更端出誠意滿滿的「豹好康」活動內容，健走沿途將提供超狂的烤乳豬、咖啡與新鮮水果等豐富補給品，完賽者還能獲得紀念毛巾、巧克力、醬油等專屬實用紀念品，讓參與民眾滿載而歸。

本次健走路線分為從台北海洋科大士林校區出發的「健康組6K」，以及從洲美屈原宮出發的「漫步組1.5K」，大小朋友皆具參賽報名資格，終點站精心安排於「兒童新樂園」，抵達終點後不僅享有樂園玩到飽的專屬資格，更能參與歡樂派對，晚間還將上演璀璨的66秒煙火秀，活動最後將祭出超級大禮，幸運的完賽者有機會抽中「iPhone 17」以及「桃園大溪笠復威斯汀渡假酒店住宿券」等多項豪華大獎。

台啤永豐雲豹邀請所有豹迷與大眾一同共襄盛舉，為健康與榮耀邁開步伐，「揚帆一甲子航向新世代」60週年紀念健走活動將於3月28日（六）上午10點至晚上6點熱鬧登場，報名截止時間至3月18日（三）晚間23點59分止，一起跟著台啤永豐雲豹、浪LIVE電豹女的腳步，吃喝玩樂、把大獎帶回家。

關鍵字： 台啤永豐雲豹浪LIVE電豹女健走活動台北海洋科大60週年

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

