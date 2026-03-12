運動雲

>

馮俊凱升格人父變身時間管理大師　看好杜志豪名古屋亞運奪牌

▲日本宇都宮車隊馮俊凱、杜志濠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲日本宇都宮車隊馮俊凱（左）、杜志濠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣自由車年度盛事「國際自由車環台賽」即將於本月 15 日揭開序幕。國際單車品牌美利達今日（12日）舉行第五代 REACTO 發表會，邀請到效力於日本 Astemo 宇都宮車隊的「台灣一哥」馮俊凱與「計時賽最速男」杜志豪同台分享備戰心情。剛升格為「新手爸爸」的馮俊凱笑稱自己現在是「時間管理大師」，而他也對首度在職業隊同隊的杜志豪參戰名古屋亞運寄予厚望，直言他是「台灣2300萬人的希望」。

現年37 歲的馮俊凱，去年底經歷了一段因病住院的低潮期，經過數月的努力復健，他透露目前訓練已回到極高水準。馮俊凱表示：「巔峰的感覺通常要在比賽中尋找，雖然訓練數據不錯，但實戰狀態還是要等環台賽開跑後才能確認。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了身體狀況，阿凱生活中最大的改變莫過於去年底迎來的愛女。升格人父後，他的生活節奏大不相同，「現在要變一個『時間管理大師』，跟以前想幾點起床的模式不太一樣。」他感性感謝妻子的全力支持，「老婆非常辛苦，為了不影響我隔天的訓練，晚上都會要我早點休息、由她帶小孩，這讓我更有動力在賽場上拼命。」

談到今年的環台賽路線，馮俊凱分析雖然路線有所更改，且少了關鍵的南投大山關卡，但競爭壓力不減反增。他認為，在沒有特別大山拉開差距的情況下，第二站之後的秒數計算將變得非常關鍵，預計賽事將在「中途積分搶秒」的部分變得異常刺激，考驗各隊的戰術佈局。

而對於這次將與年輕化的中華隊交鋒，阿凱也大方送上祝福：「這次中華隊陣容蠻年輕的，也有較有經驗的盧紹軒帶領，應該可以創下一些話題，大家加油！」今年環台賽，馮俊凱與杜志豪首度以「職業隊隊友」身分在同隊搭配，阿凱表示這對團隊運作有很大幫助，「多了一個人可以用中文溝通、互相鼓勵，感覺蠻好的。」

▲日本宇都宮車隊馮俊凱、杜志濠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲日本宇都宮車隊馮俊凱、杜志濠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

杜志豪已於2月亞錦賽奪銅，順利取得名古屋亞運門票，馮俊凱對此表示：「杜志豪在個人計時賽非常有奪牌能力，他是我們台灣2300萬人的希望。」杜志豪則說，「阿凱是台灣單車界的指標，能在他職業生涯跟他當隊友，真的很酷。」面對在地主出賽卻穿著日本職業隊球衣的體驗，杜志豪認為這是一個很好的機會，能讓更多人看到台灣選手在不同體系奮鬥的多樣性。

杜志豪的挑戰不僅限於環台賽。他透露，環台賽結束隔天，他將馬不停蹄飛往菲律賓，代表中華隊參加亞洲錦標賽的場地團隊追逐賽，「一個好的選手就是要適應各種轉換，我沒問題。」

關鍵字： 環台賽馮俊凱杜志豪自由車亞運

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

【阿婆想要，阿婆得到】湘荷妹妹見新衣服霸氣喊：我全部買給妳！

熱門新聞

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／火腿球團宣布簽下林家正

2日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

3義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

4費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

5義大利、美國晉級！8強對戰組合出爐

最新新聞

1李智凱、彭政閔獲提名公視董事　文化部：加入運動員視野

2馮俊凱升格當爸　看好杜志濠亞運

3美利達新空力車　旅日好手曝實戰心得

4怕危險！伊朗宣布不踢世界盃

5金倒永女裝唱跳成「黑歷史」名場面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366