馮俊凱升格人父變身時間管理大師　看好杜志豪名古屋亞運奪牌

▲日本宇都宮車隊馮俊凱（左）、杜志濠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣自由車年度盛事「國際自由車環台賽」即將於本月 15 日揭開序幕。國際單車品牌美利達今日（12日）舉行第五代 REACTO 發表會，邀請到效力於日本 Astemo 宇都宮車隊的「台灣一哥」馮俊凱與「計時賽最速男」杜志豪同台分享備戰心情。剛升格為「新手爸爸」的馮俊凱笑稱自己現在是「時間管理大師」，而他也對首度在職業隊同隊的杜志豪參戰名古屋亞運寄予厚望，直言他是「台灣2300萬人的希望」。

現年37 歲的馮俊凱，去年底經歷了一段因病住院的低潮期，經過數月的努力復健，他透露目前訓練已回到極高水準。馮俊凱表示：「巔峰的感覺通常要在比賽中尋找，雖然訓練數據不錯，但實戰狀態還是要等環台賽開跑後才能確認。」

除了身體狀況，阿凱生活中最大的改變莫過於去年底迎來的愛女。升格人父後，他的生活節奏大不相同，「現在要變一個『時間管理大師』，跟以前想幾點起床的模式不太一樣。」他感性感謝妻子的全力支持，「老婆非常辛苦，為了不影響我隔天的訓練，晚上都會要我早點休息、由她帶小孩，這讓我更有動力在賽場上拼命。」

談到今年的環台賽路線，馮俊凱分析雖然路線有所更改，且少了關鍵的南投大山關卡，但競爭壓力不減反增。他認為，在沒有特別大山拉開差距的情況下，第二站之後的秒數計算將變得非常關鍵，預計賽事將在「中途積分搶秒」的部分變得異常刺激，考驗各隊的戰術佈局。

而對於這次將與年輕化的中華隊交鋒，阿凱也大方送上祝福：「這次中華隊陣容蠻年輕的，也有較有經驗的盧紹軒帶領，應該可以創下一些話題，大家加油！」今年環台賽，馮俊凱與杜志豪首度以「職業隊隊友」身分在同隊搭配，阿凱表示這對團隊運作有很大幫助，「多了一個人可以用中文溝通、互相鼓勵，感覺蠻好的。」

杜志豪已於2月亞錦賽奪銅，順利取得名古屋亞運門票，馮俊凱對此表示：「杜志豪在個人計時賽非常有奪牌能力，他是我們台灣2300萬人的希望。」杜志豪則說，「阿凱是台灣單車界的指標，能在他職業生涯跟他當隊友，真的很酷。」面對在地主出賽卻穿著日本職業隊球衣的體驗，杜志豪認為這是一個很好的機會，能讓更多人看到台灣選手在不同體系奮鬥的多樣性。

杜志豪的挑戰不僅限於環台賽。他透露，環台賽結束隔天，他將馬不停蹄飛往菲律賓，代表中華隊參加亞洲錦標賽的場地團隊追逐賽，「一個好的選手就是要適應各種轉換，我沒問題。」