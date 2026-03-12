睽達6年美利達發表最新空力車款　宇都宮馮俊凱、杜志濠分享實戰看法

▲日本宇都宮車隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

台灣自由車年度盛事「國際自由車環台賽」即將於3月15日揭開序幕，日本Astemo宇都宮車隊今（12日）全體成員現身台北，出席新款公路車「第五代 REACTO」發表會。陣中兩位台灣名將——「台灣一哥」馮俊凱與「計時賽最速男」杜志濠，首度公開分享他們在備戰期間對這台全新戰駒的實戰評價。

身為台灣首位加盟世界巡迴賽隊伍的傳奇，馮俊凱與美利達（Merida）的REACTO系列有著極深的淵源。他回憶道，自該系列的第二代產品開始，這台車就像是他在賽場上最重要的「忠實夥伴」。

馮俊凱受訪時表示：「每一代REACTO都有其優點，且每一次換乘新一代車款時，都帶給我相當驚艷的感受。到了第五代，最明顯的提升在於『平衡感』——它在追求極致剛性的同時，並沒有犧牲掉騎士最需要的舒適度。」

特別針對空力表現與操控感，馮俊凱指出新款把手（Handlebar）的整合設計，不僅在視覺上更具科技感，在實際高速巡航時能明顯感受到破風效率的提升。他強調：「這台車基本上沒有太大的適應期問題。在高速衝刺或是爬坡路段，你會觀察到踩踏回饋的『腳感』與前一代有著細微但關鍵的優化，對選手爭取成績非常有幫助。」

剛在2月自由車公路亞錦賽奪得個人計時銅牌，並順利收下2026名古屋亞運參賽資格的杜志濠，今日也展示了球團為其準備的專屬冠軍塗裝版車款。從今年初開始接觸第五代REACTO的他，給予了極高的評價。

杜志濠表示：「這是我目前騎過最好騎的車！過往空力車常被認為路感太硬、容易造成疲勞，但第五代REACTO在追求速度的同時，非常堅持打造騎乘時的舒適性。這對長距離賽事非常重要，那種腳感的回饋與外觀塗裝的設計，讓我每天一醒來就想出門練車。」

隨著環台賽進入最後倒數，Astemo 宇都宮車隊將以這款全新戰駒征戰全台各個地貌賽段。面對即將到來的硬仗，馮俊凱堅定地表示：「作為職業選手，我會與隊友們配合，積極去為車隊爭取最高榮譽。」