怕球員有危險！伊朗宣布不踢世界盃　伊拉克、義大利有機會遞補

2026國際足球總會世界盃（FIFA World Cup）。（圖／達志／美聯社）▲2026國際足球總會世界盃（FIFA World Cup）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

伊朗體育部長11日表示，由於美國殺害了該國領導人，並持續對這個石油國家發動戰爭，伊朗將不會參加今年夏天，由美加墨3國聯合舉辦的「國際足球總會世界盃」（FIFA World Cup）。目前最可能的替代方案，是由亞洲區資格賽中排名最高，但未取得資格的伊拉克，遞補伊朗的位置。

據《南華早報》報導，美國與以色列的轟炸行動自2月28日以來已持續近2週，該事件引發了更大規模的區域衝突，並造成逾1300名伊朗人死亡，其中包括該國最高領袖阿里哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

對此，伊朗體育部長多尼亞馬利（Ahmad Donyamali）11日在國營電視台表示：「鑑於這個腐敗政權暗殺了我們的領袖，在任何情況下我們都不可能參加世界盃。我們的球員沒有安全保障，從根本上來說，參賽的條件並不存在。」

多尼亞馬利的聲明發布數小時前，國際足球總會（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）才在Instagram貼文中寫道：「川普總統再次重申，伊朗隊當然歡迎到美國參加這項賽事。我們現在比以往任何時候都更需要像世界盃這樣能夠凝聚人心的活動，我真誠感謝美國總統對這項決定的支持。」

去年，川普曾簽署1項行政命令，暫停向19個國家的國民發放簽證，其中包括伊朗。不過美國國務院可以對「某些大型體育賽事的參與者」，例如世界盃，做出例外處理。

伊朗在過去3屆世界盃都曾參賽，今年夏天的賽事資格則是透過「亞洲足球協會」（Asian Football Confederation）資格賽取得，並以小組第1的成績晉級。然而，上週在美國亞特蘭大（Atlanta）舉行的世界盃規劃峰會上，伊朗並未派出代表出席。

在世界盃分組抽籤中，伊朗被分在G組。按照賽程，他們的首場比賽將在美國加州英格爾伍德（Inglewood）的SoFi體育場對陣紐西蘭，接著是比利時，最後1場小組賽則是在西雅圖對上埃及。然而，西雅圖將該場賽事與LGBTQ慶祝活動同時舉行，也引發重大爭議。

多尼亞馬利並未說明是否已經啟動正式程序，讓伊朗退出這屆賽事。但如果FIFA必須在48支參賽隊伍中尋找替代者，時間可能相當緊迫。目前最可能的替代方案，是由亞洲區資格賽中排名最高，但未取得資格的伊拉克，遞補伊朗的位置。

根據FIFA規章：「若任何參賽會員協會退出或被排除於2026年國際足球總會世界盃之外，FIFA將全權決定相關事宜，並採取其認為必要的行動。FIFA可以決定以另1個協會，取代該參賽會員協會。」

伊拉克原本預定在本月稍晚於墨西哥與蘇利南（Suriname）和玻利維亞（Bolivia）之間的附加賽勝利隊伍交手，爭奪最後1張世界盃門票。然而，由於伊朗戰爭導致中東空域關閉，伊拉克隊目前仍不確定如何前往墨西哥。

如果直接讓伊拉克頂替伊朗的名額，這個問題就能解決，但同時也會產生另1個問題：誰來代替伊拉克前往墨西哥參加附加賽？按照亞洲區資格賽排名，阿拉伯聯合大公國最有可能成為候補，但他們同樣因戰爭面臨航班困境。

與此同時，FIFA也可能完全不動這些附加賽安排，直接把伊朗的席位讓給義大利。義大利目前世界排名第13，但仍必須在本月稍晚的「歐洲足球總會聯盟」（UEFA）4隊附加賽中勝出才能取得世界盃資格。換句話說，FIFA基本上可以做出任何它認為合適的決定。

規章同時指出，任何「在首場比賽前30天內退出」的球隊都將被罰款，並可能面臨其他紀律處分，包括被逐出未來的賽事。據悉，今年夏天的世界盃首次由3個國家聯合主辦，將於6月11日在墨西哥城（Mexico City）與加拿大多倫多（Toronto）揭幕，而美國境內的首場比賽則預定在隔天於英格爾伍德舉行。

關鍵字： 世界盃美伊戰爭伊朗WorldCupFIFA

