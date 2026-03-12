運動雲

金倒永女裝唱跳成「黑歷史」名場面！　本人親回一句話網全朝聖

▲金倒永。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

韓國強打金倒永不僅在經典賽場上表現吸睛，過去一段「反串女裝唱跳」影片日前再度被翻出，引發臺韓網友熱烈討論；更有趣的是，金倒永本人還親自現身留言區，無奈寫下「請把視頻（影片）放下來……」，掀起網友紛紛留言朝聖。

近日社群平台流傳一段金倒永過去在舞台上反串演出的影片，畫面中他戴著過耳短假髮、身穿條紋上衣與長裙，模仿曾經的偶像團體NewJeans成員Hanni演唱松田聖子經典歌曲〈藍色珊瑚礁〉，又唱又跳、反差感十足的他，讓不少網友看完笑翻。

這段影片其實出自2024年，當時金倒永效力的起亞虎奪下韓國大賽冠軍，他在奪冠晚會上特地變裝登台，重現Hanni在東京巨蛋演唱〈藍色珊瑚礁〉的經典橋段。

由於造型、服裝都高度還原，但與他平時在球場上強悍形象形成強烈對比，因此被不少球迷視為「黑歷史」名場面。

隨著金倒永在WBC再度成為焦點，這段影片也重新在社群發酵，連他本人都忍不住現身留言區，直接寫下「請把視頻放下來……」，短短一句話立刻讓韓國網友暴動，紛紛笑說「本人怎麼出現了」、「哇，是真的耶」、「這個真的不行」、「看起來好像很害羞」。

▲。（圖／）

還有不少韓國網友虧他，「道永啊…這會是一輩子的事，每次你有表現都會被拿出來講」、「當初就說不要這樣做，大家遲早都會知道」、「如果早點挖到這段，WBC期間早就被洗版了」；不過整體氣氛相當友善，也有人稱讚他「好可愛」、「唱得不錯」，甚至留言「金倒永都這麼努力生活了，我也要努力生活了」。

除了韓網笑成一片，臺灣球迷也湧入朝聖，留言風向則明顯偏向祝福與支持，包括「台灣fans加1」、「請保持健康繼續加油」、「8強加油」、「哇本人」、「朝聖本人」、「祝早日去MLB」、「祝在8強戰好好發揮打擊能力」等，意外形成另類跨國應援場面。

