運動雲

>

委內瑞拉、多明尼加打出激情狂熱　美記狠批美國棒球「真的很無聊」

▲Fernando Tatis Jr.。（圖／達志影像／美聯社）

▲Fernando Tatis Jr.。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽委內瑞拉與多明尼加上演火花四射的強強對決，不只場上球員情緒滿點、場邊球迷也用樂器與吶喊將氣氛炒到最高點；不過這場充滿拉丁美洲棒球熱情的比賽，卻也讓美國媒體有感而發，直言美國棒球文化相比之下「真的很無聊」，相關發言也在社群平台掀起討論。

今（12日）預賽D組兩支同樣保持全勝的球隊正面交鋒爭奪分組第一；多明尼加靠著索托（Juan Soto）與外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）火力全開，以強勢表現擊敗委內瑞拉拿下4連勝，確定以分組第一晉級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽過程中，雙方球員情緒高昂、全力拚戰，場邊球迷更是以敲擊樂器、歌唱與歡呼聲營造出宛如嘉年華般的氛圍，讓整座球場瀰漫濃厚熱戰氣息。

這樣的畫面，也讓美國《Bleacher Report》記者凱利（Tim Kelly）看完後忍不住在社群平台X發文，對美國代表隊的整體氛圍表達失望。

凱利寫道：「看了委內瑞拉對多明尼加共和國的比賽後，最重要的感想就是，我們美國真的很無聊。」

對於有球迷出面反駁，凱利也進一步回應，直接點出他認為美國棒球文化最欠缺的部分；他表示：「這裡的做法一點都不讓人覺得有趣。」隨後又補充說：「不只是球員，球迷也是一樣。」

▲Fernando Tatis Jr.。（圖／達志影像／美聯社）

凱利的發言迅速引發美國球迷熱議，不少人也認同他的看法，認為美國在國際賽場上的比賽文化，確實少了拉丁美洲球隊那種全情投入、徹底享受比賽的熱度。

社群平台上陸續出現「我們就是不喜歡享受樂趣」、「你說得對」、「你們真的太嚴肅了」、「這是事實」、「美國的體育文化爛透了」、「無聊到讓人受不了」等留言。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

【3度被下老鼠藥】澳洲籍男友Alex首出庭！ 蛇蠍女前夫弟弟也現身

熱門新聞

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／火腿球團宣布簽下林家正

2日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

3義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

4費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

5義大利、美國晉級！8強對戰組合出爐

最新新聞

1李智凱、彭政閔獲提名公視董事　文化部：加入運動員視野

2馮俊凱升格當爸　看好杜志濠亞運

3美利達新空力車　旅日好手曝實戰心得

4怕危險！伊朗宣布不踢世界盃

5金倒永女裝唱跳成「黑歷史」名場面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366