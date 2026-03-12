委內瑞拉、多明尼加打出激情狂熱　美記狠批美國棒球「真的很無聊」

▲Fernando Tatis Jr.。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽委內瑞拉與多明尼加上演火花四射的強強對決，不只場上球員情緒滿點、場邊球迷也用樂器與吶喊將氣氛炒到最高點；不過這場充滿拉丁美洲棒球熱情的比賽，卻也讓美國媒體有感而發，直言美國棒球文化相比之下「真的很無聊」，相關發言也在社群平台掀起討論。

今（12日）預賽D組兩支同樣保持全勝的球隊正面交鋒爭奪分組第一；多明尼加靠著索托（Juan Soto）與外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）火力全開，以強勢表現擊敗委內瑞拉拿下4連勝，確定以分組第一晉級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽過程中，雙方球員情緒高昂、全力拚戰，場邊球迷更是以敲擊樂器、歌唱與歡呼聲營造出宛如嘉年華般的氛圍，讓整座球場瀰漫濃厚熱戰氣息。

這樣的畫面，也讓美國《Bleacher Report》記者凱利（Tim Kelly）看完後忍不住在社群平台X發文，對美國代表隊的整體氛圍表達失望。

凱利寫道：「看了委內瑞拉對多明尼加共和國的比賽後，最重要的感想就是，我們美國真的很無聊。」

對於有球迷出面反駁，凱利也進一步回應，直接點出他認為美國棒球文化最欠缺的部分；他表示：「這裡的做法一點都不讓人覺得有趣。」隨後又補充說：「不只是球員，球迷也是一樣。」

凱利的發言迅速引發美國球迷熱議，不少人也認同他的看法，認為美國在國際賽場上的比賽文化，確實少了拉丁美洲球隊那種全情投入、徹底享受比賽的熱度。

社群平台上陸續出現「我們就是不喜歡享受樂趣」、「你說得對」、「你們真的太嚴肅了」、「這是事實」、「美國的體育文化爛透了」、「無聊到讓人受不了」等留言。