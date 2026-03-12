運動雲

委內瑞拉教頭放話戰日本　將派NLDS讓大谷3支0的頂級左投先發

▲Ranger Suarez。（圖／達志影像／美聯社）

▲Ranger Suarez。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽委內瑞拉在預賽D組最終戰以5比7不敵多明尼加吞下本屆首敗，不過仍挺進8強；總教練羅培茲（Omar Lopez）賽後談到接下來將對決日本時，展現強烈鬥志直言，「如果想要奪冠，就必須擊敗強隊，如果他們是最大熱門，那我們就做好準備。」

委內瑞拉12日迎戰多明尼加，這場攸關分組氣勢的全勝對決最終落敗，但球隊整場比賽仍展現十足韌性；首局在先失2分後，靠著第4棒康崔拉斯（Wilson Contreras）的安打先追回1分。

第3局則由阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）保送上壘後發動攻勢，接著再靠賈西亞（Luis Garcia）的二壘安打以及阿拉艾茲（Luis Arraez）的二壘安打追回2分。

雖然最終未能逆轉，不過委內瑞拉從5局登板的第3任投手之後，後援投手群5人聯手封鎖多明尼加打線沒有再失分，9局也再追回2分，持續把壓力施加給對手。

羅培茲賽後出席官方記者會時，先肯定球員拚戰精神，接著把目光轉向將登場的8強戰日本隊；他表示，「今天我們也一直緊咬比數，我們努力把比賽前段的失分壓到最低，而且整場比賽都持續奮戰，對日本之戰也是一樣。」

他也強調，委內瑞拉不會未戰先怯，「我們不會一開始就抱著會輸的想法進入比賽，我們是要去贏球的。」

委內瑞拉隊史在經典賽最佳成績為2009年第2屆賽會4強，如今再度闖進決賽輪，羅培茲態度明確，「如果想要奪冠，就必須擊敗強隊；如果他們是最大熱門，那我們就做好準備。」

至於先發安排，羅培茲也已經提前亮牌，確認將由左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）掛帥先發。

蘇亞雷斯大聯盟生涯累計53勝，且上季效力費城人時，曾在國聯分區系列賽第3戰讓大谷翔平3打數無安打，面對日本打線與投手群，羅培茲透露教練團接下來的重點工作將放在情蒐。

對於球隊在敗給多明尼加後，該如何調整心情迎接下一戰，羅培茲則展現沉穩態度；他表示，「不會做什麼特別的事，無論贏或輸，都只是翻過這一頁，明天醒來，再次感謝上帝，重新穿上球衣，這就是這項運動的美。」

