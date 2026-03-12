中職「開季團圓大辦桌2.0」3/21高雄登場　1800席3/13開賣

▲ 開季團圓大辦桌2.0」3月21日高雄夢時代登場 最盛大1800席！3月13日中午12點ibon開賣 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒37年新球季即將到來，年度開季宣傳活動今年再度前進高雄。2026台灣運彩中華職棒開季宣傳活動將於3月21日在高雄夢時代二期廣場舉行，延續去年廣受好評的辦桌形式，今年「開季團圓大辦桌2.0」擴大舉辦，總計180桌、共1800席，邀請球迷齊聚一堂，以最具台灣味的方式迎接嶄新球季。

活動門票將於3月13日中午12點在ibon售票系統正式開賣，每組帳號限購2張，誠摯邀請球迷朋友踴躍購票，共同迎接中華職棒37年。

台灣運彩長期投入國內各項運動賽事，並全力支持台灣棒球發展，今年已是第四年獨家冠名中華職棒開季宣傳活動，持續與聯盟攜手迎接開季盛事。「開季團圓大辦桌2.0」共開放180桌、1800席，凡購票入場者皆可獲得一支CPBL開季紀念螢光棒，與現場球迷一同點亮開季氣氛。

本次開季宣傳活動辦桌席位分為三種價位，「白金區」400席1480元、「搖滾區」400席1280元、「一般區」1000席1080元。開季活動象徵六隊整裝待發迎接新球季，因此特別邀請六隊球員與應援團到現場與球迷見面。

此外，球迷最期待的「碰拳會」活動也將於當天舉行，詳細活動資訊於日後公布，敬請期待。在活動尾聲也將施放絢麗煙火，為活動畫下精彩句點，讓球迷留下美好回憶。

「開季團圓大辦桌2.0」將於3月21日在高雄夢時代二期廣場登場，活動時間自下午5點開始，下午3點30分開放進場。限量1800席，邀請球迷朋友一起到最熱情的高雄共襄盛舉，在歡聚與應援聲中迎接中華職棒37年新球季。