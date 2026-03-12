兄弟上半季洲際主場16日開賣　巧虎、Snoopy、讀賣巨人聯名接力登場

▲兄弟上半季洲際主場16日開賣 巧虎、Snoopy、巨人聯名接力登場。（圖／兄弟提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒37年賽季戰火即將點燃！中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。

本季以「棒球+音樂+IP聯名」3大核心為主軸，除了象迷最期待的「我不是歌手」迎來全新企劃，更有巧虎、Snoopy及讀賣巨人等重磅聯名接力登場，誓言為球迷打造最熱血、最豐富的球場體驗！

上半季主題週消息釋出後引起熱烈迴響，其中4/3-4/5「歡迎光臨巧虎SWEET LAND」 將是巧虎IP首度與職棒聯名，打造小孩的天堂、大人的回憶。

4/25-4/26則由Snoopy與他的兄弟姐妹接棒報到，讓國際級IP聯名在4月份接力登場，打造全齡球場嘉年華！

5、6月則鎖定核心球迷與跨界粉絲，包含第13屆 「我不是歌手：THE SHINE BEGINS!」，以及6月份與樂天桃猿對戰的 「全效出擊」 與讀賣巨人聯名 「前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～」。

針對不同主題日，球團公佈詳細分區票價；【一般場次（平日/假日）】：內野熱區平日500元、假日最高750元。

【特殊主題日（巧虎、我不是歌手、巨人聯名等）】：內野本後AB區：全票700元；內野熱區（C-F 區1-14排）：全票800-900元（視主題內容調整）；內野一般區（G-K 區/上層）：全票600元；外野全區：一律300元。

此外，中信兄弟球團今天也公告中華職棒37年上半季臺中洲際棒球場售票將於3/16(一)12:00在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2026洲際季票會員優先購票，19:00開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，3/17(二)12:00起享象悠遊卡會員優先購買，19:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，3/18(三)12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票！

中信兄弟在正式公告上半季主題週活動後，今天也正式確認售票日期，期待球迷朋友們能夠一同參與上半季的主題盛會，在臺中洲際棒球場共創美好的假期回憶。

詳細購票規範與各場次活動細節，請持續關注中信兄弟官方網站及「兄弟Fans Club」官方粉絲專頁。