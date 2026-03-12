凱撒飯店正式冠名基隆黑鳶！SBL基隆主場學生憑證免費進場

▲凱撒飯店連鎖正式冠名贊助SBL基隆黑鳶。（圖／凱撒基隆黑鳶籃球隊提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

基隆黑鳶籃球隊12日舉行記者會，宣布由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式冠名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」。基隆市政府產業發展處副處長黃毅維、立法委員林沛祥、中華民國籃球協會李雲翔秘書長，以及多家企業夥伴與體育界代表出席見證，象徵企業與球隊攜手合作，為基隆籃球注入新的動能。

凱撒飯店連鎖董事長特助暨餐飲事業副總經理林柏翰表示，凱撒飯店連鎖長期關注體育發展，過去持續投入棒球、射箭與壘球等多項運動項目。對企業而言，投入體育不只是品牌合作，更希望透過實際行動參與城市與社會發展，支持台灣運動環境持續成長。

林柏翰更提到，在了解基隆黑鳶籃球隊的經營理念與發展方向後，凱撒飯店連鎖認同球隊穩健經營、重視基礎培養的理念，因此決定以冠名贊助方式支持球隊。未來也期待透過企業與球隊的合作，一同推動基隆籃球發展，並為台灣職業運動注入更多能量。

基隆長年培養出許多優秀籃球人才，也累積了深厚的籃球文化。產發處副處長黃毅維表示，市府將持續與凱撒基隆黑鳶籃球隊合作，推動校園體育與社區運動發展，透過職業球隊與賽事活動帶動城市運動風氣，讓更多年輕世代有機會接觸籃球運動。

談到基隆籃球的未來發展，林沛祥委員指出，基隆過去曾是臺灣重要的籃球城市之一，培養出許多優秀球員，但不少球員因缺乏在地舞台而必須到外地發展。他表示，基隆球員向來以拚勁著稱，「我們基隆人打球只有一個字，就是『悍』，或許不特別華麗，也不一定最壯，但絕不服輸。」期待在凱撒飯店連鎖加入支持後，與凱撒基隆黑鳶籃球隊攜手延續這股「悍」勁，持續累積地方籃球能量，讓基隆再次在全國舞台展現競爭力。

凱撒基隆黑鳶籃球隊總經理林冠綸也表示，職業運動的長期發展離不開企業支持，感謝凱撒飯店連鎖看見球隊的努力與決心，願意與球隊攜手前進。凱撒基隆黑鳶籃球隊自成立以來，辦理校園巡迴與寒假籃球訓練營，讓更多學生接觸專業訓練環境。隨著主場賽事回到基隆體育館，球團透過場館視覺規劃與主場活動設計，營造在地球隊氛圍，並透過門票回饋，鼓勵更多市民進場支持。此外，SBL 賽事各級學校學生只要憑「有效學生證」就能免費進場觀賽，歡迎學生也能一起來為基隆主場吶喊。

目前凱撒基隆黑鳶籃球隊也已與中華民國運動部對接運動捐贈相關機制，未來企業或民眾可透過官方平台參與支持球隊相關計畫，完成捐贈後可取得正式收據，並依規定享有稅務抵扣優惠。球團表示，希望透過多元參與方式，讓更多企業與民眾一起支持基隆籃球發展。

本次記者會也感謝多家企業夥伴支持。除凱撒飯店連鎖冠名贊助外，愛力士健身運動生活館提供球員重量訓練場域、斯藍運動股份有限公司贊助球隊服飾、Ken筋膜放鬆團隊提供運動按摩服務、綠洲園藝贊助球隊移地訓練經費，以及熊站快車提供球員賽前餐點。主場應援部分由藝維克國際娛樂經紀有限公司贊助 EVC CHEER 啦啦隊演出，記者會也請啦啦隊代表分享主場專屬表演準備情形，期盼透過充滿活力的應援表演，為凱撒基隆黑鳶籃球隊主場注入更多能量與氣氛。

▲藝維克國際娛樂經紀有限公司EVIC CHEER 啦啦隊文慧真、373。（圖／凱撒基隆黑鳶籃球隊提供）