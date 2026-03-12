36歲哈登轟30分寫隊史紀錄！騎士卻殘念不敵魔術

▲克里夫蘭騎士「大鬍子」哈登（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

克里夫蘭騎士隊今（12日）作客奧蘭多魔術，騎士隊當家球星哈登（James Harden）全場展現極高效的進攻火力，轟下加盟騎士隊以來的首場30分代表作，也刷新多項隊史紀錄。儘管哈登個人表現神勇，騎士隊在防守核心艾倫（Jarrett Allen）缺陣的情況下，難以阻擋魔術隊班恩（Desmond Bane）砍35分的瘋狂表現，最終騎士以122比128遺憾落敗，也讓魔術豪取5連勝。

此役上半場雙方互不相讓，哈登在開賽不久便進入狀態，多次突破上籃並精準命中三分球，儘管魔術隊利用防守反擊在首節取得微弱領先，但哈登在第二節重新登場後，多次助攻隊友空位投籃，並與莫布里（Evan Mobley）、米歇爾（Donovan Mitchell）形成連線，助騎士在半場結束時追成62平。

易籃後，兩隊開啟「神仙打架」，哈登在第三節多次強行切入打進，但在魔術隊班恩連拿5分的帶領下，騎士一度落後達10分。進入末節決戰，騎士展現強大韌性，並在終場前1分鐘連續飆進外線，將分差追至僅剩2分，可惜在最後關鍵時刻，魔術隊班恩跳投得手並穩住罰球，澆熄了騎士的逆轉火苗，終場騎士就以6分之差惜敗。

雖然騎士隊沒能帶走勝利，但哈登今晚的個人數據寫下了歷史新頁。全場他16投11中、三分球9投5中，以極高效率貢獻30分、6籃板與8助攻。這不僅是他轉戰克里夫蘭後的首場30分表現，更讓他以36歲之齡，正式超越前人，成為騎士隊史上達成單場「30分、5籃板、5助攻」年紀最大的球員。

更令人讚嘆的是哈登與球隊的磨合速度，僅僅用了11場比賽，哈登就累計達成了「200分、50籃板、86助攻」的全面數據，成功追平了騎士隊史最快達成「200+50+50」的紀錄。