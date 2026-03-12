運動雲

>

36歲哈登轟30分寫隊史紀錄！騎士卻殘念不敵魔術

▲▼克里夫蘭騎士「大鬍子」哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里夫蘭騎士「大鬍子」哈登（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

克里夫蘭騎士隊今（12日）作客奧蘭多魔術，騎士隊當家球星哈登（James Harden）全場展現極高效的進攻火力，轟下加盟騎士隊以來的首場30分代表作，也刷新多項隊史紀錄。儘管哈登個人表現神勇，騎士隊在防守核心艾倫（Jarrett Allen）缺陣的情況下，難以阻擋魔術隊班恩（Desmond Bane）砍35分的瘋狂表現，最終騎士以122比128遺憾落敗，也讓魔術豪取5連勝。

此役上半場雙方互不相讓，哈登在開賽不久便進入狀態，多次突破上籃並精準命中三分球，儘管魔術隊利用防守反擊在首節取得微弱領先，但哈登在第二節重新登場後，多次助攻隊友空位投籃，並與莫布里（Evan Mobley）、米歇爾（Donovan Mitchell）形成連線，助騎士在半場結束時追成62平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，兩隊開啟「神仙打架」，哈登在第三節多次強行切入打進，但在魔術隊班恩連拿5分的帶領下，騎士一度落後達10分。進入末節決戰，騎士展現強大韌性，並在終場前1分鐘連續飆進外線，將分差追至僅剩2分，可惜在最後關鍵時刻，魔術隊班恩跳投得手並穩住罰球，澆熄了騎士的逆轉火苗，終場騎士就以6分之差惜敗。

雖然騎士隊沒能帶走勝利，但哈登今晚的個人數據寫下了歷史新頁。全場他16投11中、三分球9投5中，以極高效率貢獻30分、6籃板與8助攻。這不僅是他轉戰克里夫蘭後的首場30分表現，更讓他以36歲之齡，正式超越前人，成為騎士隊史上達成單場「30分、5籃板、5助攻」年紀最大的球員。

更令人讚嘆的是哈登與球隊的磨合速度，僅僅用了11場比賽，哈登就累計達成了「200分、50籃板、86助攻」的全面數據，成功追平了騎士隊史最快達成「200+50+50」的紀錄。

關鍵字： 哈登騎士魔術班恩隊史紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

熱門新聞

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／火腿球團宣布簽下林家正

2義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

3費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

4義大利、美國晉級！8強對戰組合出爐

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1凱撒冠名！基隆黑鳶新名亮相

2美媒批MLB刪片：只會讓風波更大

336歲哈登轟30分寫紀錄　騎士卻輸球

4日本隊抵美　陣中卻有一人沒登機

5日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366