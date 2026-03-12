運動雲

美國隊主帥爭議持續炎上　美媒批MLB刪片段：只會讓風波更大

▲德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽美國隊12日確定以分組第2晉級8強，不過總教練德羅薩（Mark DeRosa）日前一段「搞錯晉級條件」的發言，持續在美國媒體圈延燒。

儘管他事後出面解釋是自己「說錯了」，但相關說法並未完全平息外界質疑，甚至連美國職棒大聯盟（MLB）將訪問影片下架的處理方式，也被美媒點名批評，認為此舉反而讓爭議擴大。

美國Podcast節目《Foul Territory》在11日播出時，主持人布朗（Scott Braun）與前大聯盟捕手克拉茲（Erik Kratz）都談到此事。

起因是美國隊不敵義大利後，德羅薩受訪時的說法，讓外界認為他似乎沒有完全掌握球隊當時的晉級情勢，影片在社群平台迅速流傳，也引發不少討論。

針對MLB將該段畫面自官網與YouTube移除、改為非公開，布朗直言這種做法沒有必要，甚至適得其反。

他說，「為什麼要這麼做？現在又不是1990年了，東西一旦上了網，就不可能真的消失，因為它早就已經留在網路上；你把它刪掉，反而只會讓情況變得更糟，因為接下來大家會開始瘋傳『你把影片刪掉了』這件事本身。」

布朗接著表示，「其實就讓影片留著就好了，之後本人再出來，像德羅薩這次那樣說自己是口誤，再道個歉就可以了。」

「雖然老實說，就算這樣，整件事本身還是很奇怪，現在已經是2026年了，上網的東西不可能刪得乾淨，何況它原本就已經公開了。」他也直言，這種近似「掩蓋」的處理方式，只是在替爭議添柴火。

相較之下，克拉茲則更直接把矛頭指向德羅薩本人，對於「口誤」說法並不買單；「接下來應該還會有更多事情被攤開來看。」

隨後又說，「大家真的應該自己回去把那段畫面重看一次，從他的態度和整體感覺來看，我認為他是真的相信『球隊已經晉級了』，所以我不認為那只是單純說錯話而已。」

除了賽後發言內容，克拉茲也對美國隊在對義大利一戰、當時0比8落後時的投手調度感到不解，尤其是左投克蕭（Clayton Kershaw）曾一度在牛棚熱身，更讓他懷疑教練團是否在比賽中途才搞清楚實際情勢。

他進一步指出，「如果克蕭當時真的登板，他確實有可能把比賽順利收掉；但同樣地，他也有可能再失2分，所以從我的角度來看，整件事的前後脈絡其實都對得起來，當這麼多線索都拼在一起時，我就更傾向相信，那不是口誤。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

