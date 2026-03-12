運動雲

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽C組預賽日前全部結束，日媒《Sportsnavi》依據球員表現與數據，評選出分組最佳陣容；中華隊共有3人入列，包括投手徐若熙、二壘手鄭宗哲以及外野手費爾柴德，入選人數甚至超過闖進8強的韓國隊，成為話題之一。

C組戰況競爭激烈，日本隊以4戰全勝之姿穩居分組龍頭順利挺進下一輪，韓國、澳洲與中華隊3隊同為2勝2敗，最終由韓國憑藉較佳失分率拿下分組第2，搶下晉級門票。

不過若從個人表現來看，台灣球員在日媒評選中獲得高度肯定，徐若熙在投手名單中占有一席之地，繳出4局投球、送出3次三振且無失分的內容。

鄭宗哲則以3成33打擊率、1發全壘打和2分打點入選二壘手；費爾柴德打擊率2成50、2支全壘打、貢獻6分打點，成功擠進外野手名單。

相較之下，韓國隊雖然晉級8強，但僅有2名球員上榜，分別為投手盧景銀與一壘手文保景；盧景銀在3.1局登板中沒有失分，另有2次三振，文保景則展現強大火力，以5成38打擊率、2轟、11分打點的成績入選，攻擊數據相當亮眼。

至於日本隊身為分組第一，共有6人入選為各隊之最；捕手若月健矢打擊率4成29、貢獻1分打點、種市篤暉在2局投球中飆出5K未失分、游擊手源田壯亮更交出5成71高打擊率與4分打點。

外野位置則由吉田正尚與鈴木誠也占據兩席，前者打擊率5成、敲出2轟並有6分打點，後者則以3成33打擊率、2轟、5分打點入選；指定打擊方面，大谷翔平以5成56打擊率、2支全壘打、6分打點的全面表現獲選，展現看板球星身手。

澳洲隊方面，三壘手米德是唯一入選球員，他在小組賽期間繳出3成57打擊率，另有1轟、3分打點，也憑藉穩定火力獲得肯定。

