帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

▲Vinnie Pasquantino。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽義大利12日以9比1擊敗墨西哥，4戰全勝晉級；其中義大利隊長帕斯昆蒂諾（Vinnie Pasquantino）擔任先發第4棒、一壘手，單場轟出3發全壘打，寫下WBC史上首位單場3轟紀錄，成為此戰最大功臣。

帕斯昆蒂諾上季效力堪薩斯皇家時敲出32支全壘打，是義大利打線核心，也因此肩負隊長重任；不過在此戰之前，他前3場比賽合計12打數無安打，手感低迷，直到對墨西哥一戰終於全面爆發。

他在2局上首打席面對第一球時，甚至一度將球棒橫放，嘗試以短打方式上壘，展現強烈求勝意志；帕斯昆蒂諾賽後談到當時想法時表示，「無論用什麼方式都好，我都想先敲出一支安打、上壘，幫助球隊。」

接著第2球，他鎖定墨西哥先發阿薩德（Javier Assad）的內角卡特球直接掃向右外野看台，轟出先馳得點的陽春砲，這也是他本屆賽會首安。

到了6局第3打席，他再敲出右外野陽春全壘打；8局第4打席又補上一發右外野陽春砲，單場3轟締造WBC自創辦以來前所未見紀錄。

義大利隊本屆在全壘打後有特殊慶祝方式，球員會穿上亞曼尼夾克，並喝下休息區咖啡機現煮的濃縮咖啡；帕斯昆蒂諾此役炸裂3轟，也照例一口氣喝下3杯濃縮咖啡，成為賽後場邊話題。

面對訪問時被問到「喝了3杯濃縮咖啡後，現在感覺如何？」帕斯昆蒂諾笑著說，「咖啡因發揮作用了！我現在興奮到最高點。」

此外，義大利這場勝利也間接幫助美國隊保住晉級資格；帕斯昆蒂諾賽後受訪時還直接對著鏡頭喊話，「不客氣，美國隊。我們在你們下榻的飯店那邊可是一直想著你們，很高興你們現在也能一起加入這場派對。」幽默發言也成為賽後另一個話題。

他也難掩激動情緒表示，「我不知道該怎麼用言語形容現在這種心情，這是我第一次有這種感覺，我們其實還沒有贏得任何東西，只是突破分組預賽、邁向下一輪而已，但我真的說不出話來。」

雖然寫下大會新紀錄，但帕斯昆蒂諾仍將重點放在球隊勝利上；他表示，「我以前從沒打過單場3支全壘打，所以這是很酷的經驗，但更重要的是，我們能在比賽前段就拿下分數，達成比對手得更多分、並且贏球這個目標，我為這支球隊感到驕傲。」

