火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）



記者王真魚／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊宣布簽下台灣捕手林家正（Lyle Lin）後，他也於12日透過聲明向媒體與球迷發聲，證實已正式完成簽約，並將直接投入球隊春訓，展開旅日生涯新篇章。

林家正在聲明中表示，在中華隊結束2026年世界棒球經典賽（WBC）征途後，他已與日本火腿完成合約，「我已經正式與北海道日本火腿鬥士隊簽下合約，並且將直接投入球隊春訓。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這次旅日機會，他表示，棒球讓自己走遍世界，從台灣到美國、加拿大、澳洲，也曾隨國家隊前往中國與日本比賽交流，如今職業生涯將迎來新的階段。

「我的職業生涯從美國開始，現在將要來到下一站日本。對於能夠獲得火腿隊的青睞，我感到無比興奮與榮幸。」林家正說，過去多次到日本交流、學習與比賽，如今真正投入日本職棒舞台，希望能為北海道日本火腿鬥士隊奪得「日本一」貢獻一份力量。

針對先前宣布加盟美國獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers）的情況，林家正也在聲明中說明，日本火腿將進行合約買斷。他解釋，當時因專注於經典賽的訓練與備戰，未對此多作說明，「望請各位見諒。」

最後他也提到，棒球帶領自己看見更廣大的世界，未來也希望持續吸收經驗與養分，期待有一天能回饋家鄉台灣。

值得一提的是，1980年代李來發曾開啟台灣捕手旅日先河，但他最終轉戰外野發展。林家正則成為日本火腿隊史首位台灣捕手。