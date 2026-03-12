運動雲

>

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊宣布簽下台灣捕手林家正（Lyle Lin）後，他也於12日透過聲明向媒體與球迷發聲，證實已正式完成簽約，並將直接投入球隊春訓，展開旅日生涯新篇章。

林家正在聲明中表示，在中華隊結束2026年世界棒球經典賽（WBC）征途後，他已與日本火腿完成合約，「我已經正式與北海道日本火腿鬥士隊簽下合約，並且將直接投入球隊春訓。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這次旅日機會，他表示，棒球讓自己走遍世界，從台灣到美國、加拿大、澳洲，也曾隨國家隊前往中國與日本比賽交流，如今職業生涯將迎來新的階段。

「我的職業生涯從美國開始，現在將要來到下一站日本。對於能夠獲得火腿隊的青睞，我感到無比興奮與榮幸。」林家正說，過去多次到日本交流、學習與比賽，如今真正投入日本職棒舞台，希望能為北海道日本火腿鬥士隊奪得「日本一」貢獻一份力量。

針對先前宣布加盟美國獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers）的情況，林家正也在聲明中說明，日本火腿將進行合約買斷。他解釋，當時因專注於經典賽的訓練與備戰，未對此多作說明，「望請各位見諒。」

最後他也提到，棒球帶領自己看見更廣大的世界，未來也希望持續吸收經驗與養分，期待有一天能回饋家鄉台灣。

值得一提的是，1980年代李來發曾開啟台灣捕手旅日先河，但他最終轉戰外野發展。林家正則成為日本火腿隊史首位台灣捕手。

關鍵字： 林家正旅日棒球日本火腿春訓職棒2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

【史上最速現世報】騎士險遭「開門擊落」還被嗆：檢舉我啊！　下秒警察路過網友笑瘋

熱門新聞

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／火腿球團宣布簽下林家正

2義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

3費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

4義大利、美國晉級！8強對戰組合出爐

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1凱撒冠名！基隆黑鳶新名亮相

2美媒批MLB刪片：只會讓風波更大

336歲哈登轟30分寫紀錄　騎士卻輸球

4日本隊抵美　陣中卻有一人沒登機

5日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366