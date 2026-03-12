台灣棒球下一站「9月在日本」！爭取2028奧運門票明年是關鍵

▲中華隊雖在本次WBC未能晉級複賽，但不影響2028年奧運資格。

圖文／鏡週刊

台灣棒球好手參加本次WBC經典賽打出2勝2敗的成績，止步於預賽，放眼接下來的國際棒球重大賽事，其實就在今年9月登場的日本名古屋亞運。不過若要爭取2028年洛杉磯奧運門票，最重要的關鍵則是明年的世界12強賽。

代表台灣出賽的中華隊2024年勇奪12強冠軍，然而近日在WBC C組預賽中卻未能晉級，選手們近日陸續回國或回到各自球隊準備即將展開的新賽季，總教練曾豪駒也表態將卸下國家隊兵符，後續將由誰來帶領台灣棒球出征國際賽事令人關注。

下一場棒球國際賽也在日本

而在WBC之後，台灣接下來要參與的國際棒球賽事就是9月的名古屋亞運了。台灣曾在20年前的杜哈亞運拿下棒球項目金牌，後續幾屆也都有收獲銀、銅牌。棒協去年6月已公布名古屋亞運培訓隊的名單，由台壽霸龍總教練湯登凱掌兵符，成員來自企業甲組、各大學及縣市隊伍，去年9月在中國平潭的亞錦賽拿下銅牌，盼進一步在今年的名古屋亞運再創佳績。

台灣能打洛杉磯奧運嗎？ 6張門票怎麼分？

放眼2028年洛杉磯奧運，這次地主國美國再次將奧運納入競賽項目，能夠取得門票的只有6隊，扣除地主美國後剩5隊能夠晉級。本屆WBC雖是奧運資格賽的其中一環，但晉級名額僅有美洲區戰績最佳的2隊，因此台灣在WBC的表現並不影響爭取奧運資格。

若台灣想站上洛杉磯奧運的舞台，關鍵在於明年登場的2027世界棒球12強賽，有2張奧運門票將由12強賽「亞洲區」和「歐洲／大洋洲區」排名最高之隊伍取得。台灣是上一屆的冠軍，就看這次能否再次打出驚奇、搶下奧運門票。

最後晉級希望 爭取2028「6搶1」

最後一張奧運門票則將由於2028年3月的「6搶1」資格賽來決定，可以參與的6隊將由2027年的棒球歐洲、亞洲、非洲錦標賽來決定，尚未取得奧運門票的前2名隊伍可以參賽。亞錦賽時間預計將早於12強賽，假設台灣未能在2027年12強賽中再次奪冠，但有打進亞錦賽前2名、或包含12強亞洲區第一名在內的前3名，台灣就有機會參加6搶1資格賽，爭取前進洛杉磯奧運。



