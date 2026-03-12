運動雲

>

台灣棒球下一站「9月在日本」！爭取2028奧運門票明年是關鍵

台灣雖在本次WBC未能晉級複賽，但不影響2028年奧運資格。

▲中華隊雖在本次WBC未能晉級複賽，但不影響2028年奧運資格。

圖文／鏡週刊

台灣棒球好手參加本次WBC經典賽打出2勝2敗的成績，止步於預賽，放眼接下來的國際棒球重大賽事，其實就在今年9月登場的日本名古屋亞運。不過若要爭取2028年洛杉磯奧運門票，最重要的關鍵則是明年的世界12強賽。

代表台灣出賽的中華隊2024年勇奪12強冠軍，然而近日在WBC C組預賽中卻未能晉級，選手們近日陸續回國或回到各自球隊準備即將展開的新賽季，總教練曾豪駒也表態將卸下國家隊兵符，後續將由誰來帶領台灣棒球出征國際賽事令人關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下一場棒球國際賽也在日本

而在WBC之後，台灣接下來要參與的國際棒球賽事就是9月的名古屋亞運了。台灣曾在20年前的杜哈亞運拿下棒球項目金牌，後續幾屆也都有收獲銀、銅牌。棒協去年6月已公布名古屋亞運培訓隊的名單，由台壽霸龍總教練湯登凱掌兵符，成員來自企業甲組、各大學及縣市隊伍，去年9月在中國平潭的亞錦賽拿下銅牌，盼進一步在今年的名古屋亞運再創佳績。

台灣能打洛杉磯奧運嗎？　6張門票怎麼分？

放眼2028年洛杉磯奧運，這次地主國美國再次將奧運納入競賽項目，能夠取得門票的只有6隊，扣除地主美國後剩5隊能夠晉級。本屆WBC雖是奧運資格賽的其中一環，但晉級名額僅有美洲區戰績最佳的2隊，因此台灣在WBC的表現並不影響爭取奧運資格。

若台灣想站上洛杉磯奧運的舞台，關鍵在於明年登場的2027世界棒球12強賽，有2張奧運門票將由12強賽「亞洲區」和「歐洲／大洋洲區」排名最高之隊伍取得。台灣是上一屆的冠軍，就看這次能否再次打出驚奇、搶下奧運門票。

最後晉級希望　爭取2028「6搶1」

最後一張奧運門票則將由於2028年3月的「6搶1」資格賽來決定，可以參與的6隊將由2027年的棒球歐洲、亞洲、非洲錦標賽來決定，尚未取得奧運門票的前2名隊伍可以參賽。亞錦賽時間預計將早於12強賽，假設台灣未能在2027年12強賽中再次奪冠，但有打進亞錦賽前2名、或包含12強亞洲區第一名在內的前3名，台灣就有機會參加6搶1資格賽，爭取前進洛杉磯奧運。


更多鏡週刊報導
應援團喊「台灣加油」遭請出場！女足澳洲出賽晉級　主辦：只能喊Chinese Taipei
跟龍貓教練一起畢業　蔡其昌：請新會長認真尋找總教練
WBC熱戰／大家看傻眼！捷克「斜槓棒球隊」封鎖日本7局　曾三振大谷的工程師投手完美謝幕

關鍵字： 中華隊棒球奧運鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

【阿婆想要，阿婆得到】湘荷妹妹見新衣服霸氣喊：我全部買給妳！

熱門新聞

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／火腿球團宣布簽下林家正

2義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

3費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

4義大利、美國晉級！8強對戰組合出爐

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1美媒批MLB刪片：只會讓風波更大

236歲哈登轟30分寫紀錄　騎士卻輸球

3日本隊抵美　陣中卻有一人沒登機

4日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

5古林睿煬、郭斌再互動！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366