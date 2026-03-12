▲古林睿煬、郭斌再互動！發文紀念「第3次11×47」 臺韓友情延續到WBC。（圖／郭斌IG）



記者胡冠辰／綜合報導

台韓好交情再添新篇章。中華隊投手古林睿煬與韓國投手郭斌在本屆經典賽台韓戰先後登板，如今賽事告一段落，兩人也再次透過社群平台互動，延續這段跨國友誼，引發球迷關注。

在經典賽台韓之戰中，古林睿煬擔任中華隊先發，主投4局被敲2安打失1分；郭斌則在中繼登板後投3.1局，被敲2安打，其中包括鄭宗哲的一發全壘打，失掉1分。

兩人都在這場焦點大戰中留下表現，也讓這段原本就受到注意的友誼，再度成為話題。

古林睿煬在結束本屆經典賽後，特地透過IG發文紀念這段友情，貼出兩人的投球照片、一起拿著球衣的合照，以及在街頭背景下的合影，留下這次國際賽再度碰面的紀錄。

他寫下「第三次11×47」，這句話也別具意義，指的是兩人自2022年杭州亞運相識後，2023年亞冠賽再度碰頭，直到2026年經典賽，已是第3次在國家隊賽場上並肩寫下回憶。

對此，郭斌也現身留言回應，寫下「You're pitching to the top」，再度展現對古林睿煬的欣賞與支持；貼文曝光後也吸引不少台灣球迷湧入郭斌留言區，不少人以中文、英文及韓文留言替他加油，肯定他在本屆經典賽的表現，也為台韓兩名投手的友情送上祝福。

有球迷以韓文寫下，「곽빈씨도 최고예요! 한국 대표팀, 미국에서도 한국뿐만 아니라 아시아를 위해 화이팅하세요!」，稱讚郭斌同樣很出色，也為韓國隊接下來的比賽加油；也有人留言表示，「두분의 우정 응원해! 둘다 화이팅!!」，替兩人的友情與未來表現送上祝福。

另外，也有台灣球迷用中文寫下「恭喜晉級～感謝照顧古林～～」，還有人以韓文稱讚郭斌是非常出色、令人敬佩的投手，希望他在接下來的比賽也能有好表現，並期待未來在其他國際賽場上，台灣與韓國能再次交手，攜手留下另一場令人感動的比賽。

也有球迷以英文留言表示，「you have nasty stuff ???? totally capable of challenging a higher stage」，稱讚郭斌球威十足，具備挑戰更高層級舞台的實力。

隨著經典賽台韓戰落幕，古林睿煬與郭斌這段跨國友情仍持續受到球迷關注。從場上對決到場下互動，不僅為激烈賽事增添不同溫度，也讓不少球迷看見，棒球場上的競爭之外，依舊有值得珍惜的情誼。