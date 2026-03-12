帕斯坎提諾單場3轟打爆墨西哥　美國球迷狂讚：幫他立銅像

▲Vinnie Pasquantino。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽12日進行關鍵戰役，義大利以9比1大勝墨西哥，4戰全勝挺進8強，原本以3勝1敗結束預賽的美國隊，最終以分組第2晉級；墨西哥則以2勝2敗遭到淘汰。

此役義大利火力全開，其中擔任第4棒的內野手帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）上演單場3響砲成為最大功臣；他轟出3發全數為陽春砲的全壘打，徹底擊垮墨西哥投手群，也讓「義大利惡夢」的稱號再度引發熱議。

We'd venture to say this is the first 3-espresso shot game in #WorldBaseballClassic history too ... https://t.co/Xnq83ViTcg pic.twitter.com/jJQwaw3kCf — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

帕斯昆汀諾在前一戰對美國隊之前，還陷入沒有安打的低潮，沒想到此戰手感徹底甦醒，不僅一口氣敲出3轟，也間接幫助美國隊避開遭淘汰命運。

義大利隊每次開轟後都會以喝濃縮咖啡作為招牌慶祝方式，帕斯昆汀諾此戰也豪邁喝下3杯「勝利咖啡」，成為場邊另一個吸睛畫面。

A THREE-HOMER GAME FOR VINNIE PASQUANTINO pic.twitter.com/lIS854ULAA — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

隨著義大利擊敗墨西哥，大會官方X平台湧入大量美國球迷留言，紛紛向帕斯昆汀諾致敬；有人寫下，「皇家隊本季應該把濃縮咖啡機直接放進休息區」、「幫他立銅像吧」、「永遠的美國英雄」、「你救了美國！」顯見他這場比賽的表現，不只震撼義大利球迷，也讓美國球迷大呼過癮。