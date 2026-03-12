日本隊抵邁阿密卻少一人！松本裕樹未隨機引發外界關注

▲WBC日本隊松本裕樹。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）預賽以 4 連勝之姿強勢晉級的日本代表隊「侍 Japan」，已於昨日（11日）搭乘包機正式抵達決賽地美國邁阿密。然而，根據日媒《體育日本》報導，日本隊30名成員中，唯獨後援投手松本裕樹一人沒有登機，引發外界高度關注。面對即將於台灣時間15日上午登場的8強生死戰，教練團正密切監控其動向，並已針對潛在的換人需求啟動備案。

據悉，今年29歲的軟銀鷹王牌中繼松本裕樹，在預賽對陣韓國時曾後援1局失1分，雖然防禦率偏高，但仍是牛棚不可或缺的戰力，根據日本媒體《體育日本》推測他可能因某些「突發狀況」而延後行程，預計可能晚一天抵達。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，若確認松本裕樹是因傷勢因素必須退出，日本隊將啟動「預備投手名單」進行替換，目前被列為緊急徵召首選的候補人選包含效力於休士頓太空人隊的今井達也以及華盛頓國民的日籍投手小笠原慎之介。

抵達邁阿密後的第一個練習日，總教練井端弘和將重點放在克服13小時的時差，陣中超級巨星大谷翔平現身右外野進行了輕鬆的傳接球練習；而陣中的強打群包含吉田正尚、村上宗隆及岡本和真則全數投入餵球打擊練習，力求儘速找回擊球手感。

▲WBC日本隊大谷翔平抵達美國後已經展開練習。（圖／達志影像／美聯社）

在觀察完球員練習後，井端弘和收訪時告訴日媒， 「目前重點主要放在克服時差。就長途飛行後的狀態來看，球員們顯得相當有活力，體能恢復狀況令人滿意。」

預賽以C組第一名晉級的日本隊，8強賽的對手已確定為D組第二的南美強權委內瑞拉，這場對決預定於台灣時間15日上午10時點燃戰火。