運動雲

>

日本隊抵邁阿密卻少一人！松本裕樹未隨機引發外界關注

▲WBC日本隊松本裕樹。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊松本裕樹。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）預賽以 4 連勝之姿強勢晉級的日本代表隊「侍 Japan」，已於昨日（11日）搭乘包機正式抵達決賽地美國邁阿密。然而，根據日媒《體育日本》報導，日本隊30名成員中，唯獨後援投手松本裕樹一人沒有登機，引發外界高度關注。面對即將於台灣時間15日上午登場的8強生死戰，教練團正密切監控其動向，並已針對潛在的換人需求啟動備案。

據悉，今年29歲的軟銀鷹王牌中繼松本裕樹，在預賽對陣韓國時曾後援1局失1分，雖然防禦率偏高，但仍是牛棚不可或缺的戰力，根據日本媒體《體育日本》推測他可能因某些「突發狀況」而延後行程，預計可能晚一天抵達。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，若確認松本裕樹是因傷勢因素必須退出，日本隊將啟動「預備投手名單」進行替換，目前被列為緊急徵召首選的候補人選包含效力於休士頓太空人隊的今井達也以及華盛頓國民的日籍投手小笠原慎之介。

抵達邁阿密後的第一個練習日，總教練井端弘和將重點放在克服13小時的時差，陣中超級巨星大谷翔平現身右外野進行了輕鬆的傳接球練習；而陣中的強打群包含吉田正尚、村上宗隆及岡本和真則全數投入餵球打擊練習，力求儘速找回擊球手感。

▲WBC日本隊大谷翔平抵達美國後已經展開練習。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊大谷翔平抵達美國後已經展開練習。（圖／達志影像／美聯社）

在觀察完球員練習後，井端弘和收訪時告訴日媒， 「目前重點主要放在克服時差。就長途飛行後的狀態來看，球員們顯得相當有活力，體能恢復狀況令人滿意。」

預賽以C組第一名晉級的日本隊，8強賽的對手已確定為D組第二的南美強權委內瑞拉，這場對決預定於台灣時間15日上午10時點燃戰火。

關鍵字： 2026WBC列強 2026WBC2026WBC日韓松本裕樹大谷翔平邁阿密

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

等4年！周杰倫新專輯要來了　昆凌當管理員：守護好家人

熱門新聞

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／火腿球團宣布簽下林家正

2義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

3費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

4義大利、美國晉級！8強對戰組合出爐

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1美媒批MLB刪片：只會讓風波更大

236歲哈登轟30分寫紀錄　騎士卻輸球

3日本隊抵美　陣中卻有一人沒登機

4日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

5古林睿煬、郭斌再互動！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366