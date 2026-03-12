墨西哥遭淘汰後墨媒也服氣　盛讚義大利晉級「不是僥倖」

▲Aaron Nola。（圖／路透社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽墨西哥12日以1比9不敵義大利，最終以2勝2敗結束預賽無緣晉級8強；義大利則豪取4戰全勝，以分組第1之姿挺進8強，也用表現證明上屆突破首輪絕非偶然。

墨西哥此役遭到義大利先發投手諾拉（Aaron Nola）全面壓制，原本引以為傲的打線完全失去火力；根據賽前數據，墨西哥前3戰團隊OPS高達0.972，在20支參賽球隊中排名第4，僅次於日本隊的0.987，不過面對諾拉領軍的投手群，墨西哥全場僅敲出5支安打、攻下1分，火力明顯遭到封鎖。

更致命的是，墨西哥在關鍵時刻始終無法把握機會，全場在得點圈有人時8打數沒有安打，留下10個殘壘，讓原本具備爆發力的打線徹底熄火，也錯失延續晉級希望的機會。

義大利則延續本屆賽會黑馬氣勢，先是擊敗美國，接著再以大比分擊退墨西哥，最終以4戰全勝拿下B組第1，晉級8強；接下來義大利將與A組第2的波多黎各交手，爭奪4強門票。

回顧上屆經典賽，墨西哥一路闖進4強，並在準決賽與日本武士隊激戰至最後一刻，最終以5比6惜敗，拿下隊史最佳第3名成績；不過這次他們未能複製前一屆的驚奇表現，提前在預賽止步。

墨西哥媒體《Azteca Quintana Roo》也在賽後直言，墨西哥若無法擊敗義大利，就沒有晉級8強的可能性，同時也高度肯定義大利近年棒球實力的進步，並指出義大利在上屆首度突破預賽後，如今再度以實際戰績證明，那樣的表現「並不是僥倖」。