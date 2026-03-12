遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）韓國隊驚險挺進8強，陣中文保景在預賽最後一戰對澳洲繳出5打數3安打、4分打點的亮眼表現，成為晉級功臣之一，不過他在比賽最後打席的處理方式，也意外掀起台灣球迷熱議。賽後文保景的個人IG湧入大量留言，不少台灣網友紛紛開酸，質疑他「放掉最後一次攻擊機會」，甚至批評缺乏運動家精神。對此，他首度正面回應，表示「會把它當作稱讚來接受」。

韓國隊在分組賽對澳洲之戰中，以7比2拿下關鍵勝利，文保景5打數敲出3安打、貢獻4分打點，成為球隊晉級的重要功臣。不過比賽最後一個打席也引發討論。當時韓國在9局上以7比2領先，文保景面對投手時看著好球進壘遭到三振。由於

若韓國隊能取得至少8分，台灣在失分率比較上將取得優勢，部分台灣球迷在社群平台留言批評，認為他放棄進攻機會。

對於外界質疑，文保景受訪時坦言，「雖然有點錯愕，但我想台灣球迷也是因為覺得可惜才會有那樣的反應，我會把它當作稱讚來接受。」至於當時被三振的打席，他則低調表示：「這部分我就不做評論了。」

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

文保景在韓職LG雙子的洋將隊友迪恩（Austin Dean）也公開替他發聲，他在社群平台寫道，「不要變成輸不起的人，如果是同樣的情況，台灣也會這麼做。」並附上韓國國旗力挺。

文保景對此表示非常感謝，「他很喜歡韓國，也很支持我這個隊友，真的很感激，回到球隊後，會再向他表達謝意。」

韓國隊接下來將在美國邁阿密迎戰8強戰，由於分組賽在日本東京進行，兩地時差達13小時，球隊目前正全力調整狀態。文保景表示，「最重要的是能多快適應時差，因為還有一天時間，希望今天就能盡量調整好。」

談到8強戰目標，文保景強調球隊不會因為晉級就感到滿足，「就像義大利能擊敗美國一樣，棒球隨時可能出現冷門。我們不會停下來，會拚到最後。當然目標是打進決賽，但現在最重要的是先準備好8強戰，打出一場精彩的比賽。」