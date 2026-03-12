運彩預測奪冠3大熱門球隊全晉級！美教頭險背「世紀誤判」罵名

▲Aaron Judge。（圖／路透社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽義大利12日以9比1大勝墨西哥，不僅確定以4戰全勝、分組第1之姿挺進8強，也讓美國隊驚險保住晉級資格；美國最終以3勝1敗拿下B組第2，8強賽將對上A組第1的加拿大。

義大利此戰火力全開，面對墨西哥打線與投手群都展現壓制力，最終收下關鍵勝利；隨著這場比賽結果出爐，義大利確定以B組龍頭晉級，接下來將持續在休士頓迎戰A組第2的波多黎各，至於墨西哥2勝2敗結束分組賽，無緣晉級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對美國隊而言，義大利這場勝利可說是「間接救援」；美國總教練德羅薩（Mark DeRosa）也因此免於背上「世紀誤判」的罵名，美國隊最終以分組第2晉級，將在休士頓與加拿大展開8強對決。

事實上，美國原本差點陰溝裡翻船，若墨西哥在此戰贏球，且將失分控制在特定條件內，美國這支賽前被視為奪冠頭號熱門的球隊，甚至可能在分組預賽就提前出局。

德羅薩前一戰面對義大利時，曾在賽前表示，美國已確定晉級8強，但球隊仍會全力搶勝；然而他該場比賽卻讓哈波（Bryce Harper）等主力未列先發，近似以「消化試合」模式應戰，最終反而以6比8敗給義大利。

德羅薩賽後也坦承自己誤判情勢，直言：「那是我的失言，我完全算錯了。」如今隨著義大利擊敗墨西哥，美國總算有驚無險搭上8強列車，也讓德羅薩避免陷入更大輿論風暴。

根據美國大型運彩公司DraftKings在賽前開出的奪冠賠率，美國以1.91倍高居榜首，為最大奪冠熱門，日本為4.5倍居次，多明尼加則以5倍排名第3；如今這3支被視為本屆「3強」的球隊，也全數順利挺進8強。