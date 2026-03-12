美國隊分組第二晉級　8強對加拿大確定提前至台灣14日上午登場

▲美國隊8強賽時間將在台灣時間14日早上8點登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）進入分組預賽的最終衝刺階段，爭冠大熱門美國隊在A組預賽敗給義大利後，其晉級名次與後續八強賽的開打時間成為全球媒體與球迷關注的焦點，而根據WBC 官方特殊條款，美國隊最終以分組第二的身分晉級，其8強戰時段將由台灣時間3月15日（日）凌晨3點提前至3月14日（六）上午8點舉行。

這項特殊條款並非臨時動議，而是 WBC 賽制中為了保障商業價值的固定機制，若美國以第二名晉級，依照原定賽程表，比賽可能會落入美國當地時間的凌晨或非熱門時段，這對地主收視率將是毀滅性的打擊，調整後的台灣時間14日上午8點，精準對應美國東部時間的3月13日晚間，也讓轉播商能鎖定了極具廣告價值的週五「黃金時段」。

這種「不論分組名次，指定出賽時段」的邏輯，在主辦場地的官方售票頁面上便能找到具體證據。邁阿密馬林魚隊與休士頓太空人隊的官方頁面皆針對晉級後的時段做出了明確說明。

像休士頓場地（Daikin Park）賽事頁面上標註了 「All times ET. Subject to change.」（所有時間皆可能變動），但特別註記「If Team USA advances to the quarterfinals in Houston, they will play Friday, March 13.」（若美國隊晉級休士頓八強賽，他們將於 3/13 週五出賽）。

邁阿密場地同樣也特別註記：「If Team Japan advances to the quarterfinals in Miami, they will play Saturday, March 14.」（若日本隊晉級邁阿密八強賽，他們將於3月14日週六出賽）。

台灣轉播方愛爾達體育台也說明，無論美國隊或日本隊以分組何種名次晉級，其八強賽場次均已預先指定在特定的「電視轉播時段」舉行。