義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

▲Vinnie Pasquantino。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽12日進行墨西哥與義大利之戰，義大利靠著第4棒帕斯坎提諾（Vinnie Pasquantino）單場狂轟3發全壘打，終場以9比1大勝，確定以4戰全勝之姿拿下分組第1挺進8強；美國則以3勝1敗排名分組第2，同樣順利晉級。

美國隊本屆陣容星光熠熠，包括「法官」賈吉（Aaron Judge）、重砲羅里（Cal Raleigh）組成的「60轟連線」，再加上賽揚強投史金斯（Paul Skenes）坐鎮，被視為本屆奪冠大熱門。

不過，美國在11日面對義大利時意外以6比8吞敗，讓晉級情勢一度出現變數。

由於B組戰況激烈，若墨西哥在對義大利之戰中，以9局比賽內且失分控制在4分以下贏球，將形成美國、墨西哥、義大利3隊同為3勝1敗的局面，屆時美國甚至可能因大會規定的失分率遭到淘汰；所幸義大利火力全開，沒有讓意外發生，也讓美國驚險保住8強門票。

隨著B組名次底定，8強對戰組合也正式出爐。美國將交手A組第1的加拿大；至於氣勢正旺的義大利，則將對上A組第2的波多黎各，力拚續寫黑馬傳奇。

C組第一日本隊將在15日對上D組第二的委內瑞拉，C組第二南韓隊14日對上D組第一的多明尼加。

