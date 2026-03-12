快訊／多明尼加9下差點砸鍋、險勝委內瑞拉　8強將碰韓國隊

▲多明尼加隊大聯盟球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr. ）開轟三分砲幫助球隊奠定勝基。（圖／達志影像／美聯社）

2026年世界棒球經典賽（WBC）D組預賽，在台灣時間12日一早分組壓軸雙強對決，由多明尼加與委內瑞拉，多明尼加隊開賽就靠著索托（Juan Soto）的兩分砲先馳得點，沒想到這才只是他們煙火秀的開端，隨後3局上單局雙響，靠著兩支陽春砲再添分數，4局上換小塔提斯（Fernando Tatis Jr. ）開轟三分砲，前5局打完就出現4發全壘打，委內瑞拉牛棚下半場回穩沒有失分，9局上靠對手牛棚亂流追回2分，不過最後敲出再見雙殺打，最終多明尼加仍以7比5擊敗委國，接下的8強將交手韓國，委內瑞拉則會碰上大谷翔平帶領的日本隊。

擁有大聯盟豪華軍團的多明尼加隊，才開賽就靠著當家重砲手大聯盟球星、現效力紐約大都會的外野手索托（Juan Soto）的兩分砲，取得領先，而委內瑞拉則是在下個半局靠著安打串聯攻勢追回1分。

▲多明尼加隊大聯盟球星索托首局就開轟兩分砲。（圖／達志影像／美聯社）

不過3局上多明尼加攻勢再起，明星二壘手馬提（Ketel Marte）就先敲出左外野陽春砲，替球隊拿下第3分，之後前一輪開轟的索托雖然遭到三振，但小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）馬上再補上一發左外野陽春砲，幫助多明尼加取得4比1領先。

3局下委內瑞拉展開反攻，阿庫納（Ronald Acuna Jr.）先選到四壞球保送隨後盜上二壘，賈西亞（Maikel Garcia）再補上適時安打，送隊友回本壘拿下第2分，下棒阿拉耶斯（Luis Arraez）再補上二壘安打，幫助委內瑞拉追到3比4。

只是沒想到4局上，面對委內瑞拉第二任投手桑澤鐵拉（Antonio Senzatela），多明尼亞馬上又出現攻勢，威爾斯（Austin Wells）先靠保送上壘、佩多莫（Geraldo Perdomo）敲出安打站上壘包，小塔提斯此時直接炸裂，敲出左外野全壘打，一棒3分，直接幫助多明尼加將領先分數擴大到4分差，接下來雙方牛棚都回穩，多明尼加維持7比3領先。

然而9局下場上卻風雲變色，烏里貝（Abner Uribe）接替多瓦爾（Camilo Doval）登板，沒想到他一上來竟就連投3個保送，直接讓委國攻佔滿壘，多明尼加緊急換投阿瓦拉多（Elvis Alvarado），但還是被阿拉耶斯（Luis Arraez）敲出高飛犧牲打，失掉1分，隨後康崔拉斯（Willson Contreras）靠野手選擇上壘，幫助委內瑞拉再添第5分，但培瑞茲（Salvador Perez）卻敲出雙殺打，終場多明尼加驚險以7比5勝出。

多明尼加贏球後確定成為D組第一晉級8強，接下來將碰上C組第2的韓國隊，至於D組第二的委內瑞拉則將碰上大谷翔平帶領的日本武士隊。