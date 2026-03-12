運動雲

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

▲Stuart Fairchild。（圖／帕菲克國際運動行銷）

▲Stuart Fairchild。（圖／帕菲克國際運動行銷）

記者胡冠辰／綜合報導

在本屆世界棒球經典賽（WBC）大放異彩，打出打擊率0.250、2支全壘打、6分打點、OPS1.188驚人成績，圈粉無數的「費仔」Stuart Fairchild目前已順利返回美國備戰MLB熱身賽及2026年全新大聯盟賽季。

Fairchild透過經紀公司帕菲克國際運動行銷（以下簡稱經紀公司）表示：「非常感謝球迷們的熱情支持，在加入中華隊之前無法想像能獲得這麼多球迷的支持與能量，這真的是一趟非常難忘的旅程。」

▲Stuart Fairchild。（圖／帕菲克國際運動行銷）

只可惜由於經典賽行程緊湊，Fairchild遺憾未能深入走訪台灣，他透露目前已與太太規劃，預計在今年休賽季期間與家人一同回到台灣，希望能有充裕的時間認識這片土地與喜愛他的粉絲。

而在經紀公司與Fairchild一家人聚餐過程中，Fairchild的母親有聊到Fairchild的外婆是來自花蓮的Amis，這份Amis血統，讓Fairchild與台灣之間多了一層深刻且無法割捨的連結；未來若有機會，他非常有興致且有意願再度代表台灣出賽。

▲Stuart Fairchild。（圖／帕菲克國際運動行銷）

Fairchild特別感謝台灣原創運動品牌「TAIWOLF台灣狼」的信任，在得知他即將代表台灣出賽後，便積極邀請他擔任品牌代言人。

Fairchild表示：「能獲得台灣在地品牌的信任，對我來說意義非凡，我和家人都非常喜歡TAIWOLF的設計。」

Fairchild最後也感謝這段時間媒體及各大品牌的關注，並期待未來能與更多台灣優秀品牌合作；帶著台灣球迷的祝福，他將在MLB賽場上繼續奮戰，並期待與大家台灣見。

▲Stuart Fairchild。（圖／帕菲克國際運動行銷）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

