3杯濃縮咖啡下肚！帕斯昆提諾3轟史上第一人　美國「幾乎確定」晉級

記者王真魚／綜合報導

義大利隊長帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）在本場比賽火力全開，單場轟出3支全壘打大爆發，寫下WBC賽史第一人。

他在前一戰10日（台灣時間11日）對美國之戰之前，前3場比賽合計12打數沒有安打，陷入打擊低潮。但此戰2局的第1打席便擊出右外野陽春砲，敲出本屆賽事首安。

打擊手感就此回溫，他在6局第3打席再度轟出右外野陽春砲，8局第4打席又擊出右外野全壘打，單場3轟。

義大利隊的全壘打慶祝方式也成為話題。球員開轟後會穿上Armani外套，再用濃縮咖啡機沖一杯咖啡慶祝。帕斯昆提諾在繞壘時一路大聲吶喊，回到休息區後再喝下一杯濃縮咖啡，這樣的慶祝動作在本場比賽足足重複了3次，臉上也露出燦爛笑容。

帕斯昆提諾去年在皇家隊單季敲出32支全壘打，生涯在大聯盟累計達70轟。

義大利只要擊敗墨西哥，就能以4戰全勝之姿拿下B組第一晉級8強。目前在帕斯昆提諾3轟帶領下，義大利已大幅領先墨西哥，比賽進入後段。

截至8局，義大利以9比1領先墨西哥。若比數維持到終場，B組將由義大利以第1名晉級，美國以第2名晉級。屆時美國將在8強對上A組第1名加拿大，義大利則將對上A組第2名波多黎各。