村上宗隆天覽試合「抱胸嚼口香糖」遭炎上　日媒爆侍Japan緊急開會訓話

記者胡冠辰／綜合報導

日本隊在世界棒球經典賽預賽以全勝之姿晉級美國邁阿密賽程，不過陣中重砲村上宗隆卻在3月8日對澳洲之戰後，因場邊舉止引發外界熱議；日媒報導指出，球隊事後甚至緊急召開會議，提醒全隊注意身為國家代表的言行分際。

村上宗隆在2023年經典賽曾敲出戲劇性的再見安打，本季則剛離開東京養樂多燕子，透過入札制度轉戰美國職棒芝加哥白襪，外界原本高度期待他在本屆賽事持續扮演關鍵角色。

根據日媒《FRIDAY Digital》報導，一名養樂多OB受訪指出，「井端弘和監督以由日本籍大聯盟球員組成、追求『以打擊壓制對手的棒球』為目標，連續兩屆徵召了村上；雖然他在東京輪的狀態始終未能完全提升，但在最後對捷克之戰轟出滿貫全壘打等，已展現出覺醒的徵兆。」

不過，讓村上陷入風波的並非場上表現，而是8日先發出戰澳洲後的場邊畫面，當天是睽違60年的天覽比賽，日本天皇一家到場觀戰，賽後也向獲勝的日本隊送上掌聲。

日媒在報導中提及，「這一天，天皇一家到場觀戰，天覽比賽實在是睽違60年之久，可以說是一場全日本都在關注的比賽。」

「天皇一家在前監督栗山英樹等人的解說下，一直看到比賽結束，並向獲勝的日本武士隊送上掌聲；總教練、大谷翔平等球員們都在球場上以鼓掌、鞠躬等方式回應天皇一家，然而只有村上一人是雙手抱胸、一邊嚼著口香糖。」

相關畫面播出後，隨即在網路上掀起討論，不少網友質疑「太失禮了」，也有人認為只是剛好被鏡頭捕捉，還有聲音指出「難道沒有人提醒他嗎」。

對此報導透露，「實際上，他也有朝著天皇一家鼓掌的時候，但轉播鏡頭拍下了村上長達10秒以上雙手抱胸的畫面，結果反而成了無法辯解的證據；村上本來就有些天然呆的一面，我想他並不是故意的，不過，作為肩負日之丸的國家代表，這樣的行為還是不得不說是NG。」

這起風波也讓日本武士隊內部相當緊張，甚至傳出贊助商私下表達不滿；「傷腦筋的是日本武士隊的營運方，聽說甚至還非正式地接到贊助商方面的抱怨，表示『那樣很不妙』。」

「工作人員認為事態嚴重，之後立刻召集選手與相關人士，通知說：你們的一舉一動，全都會透過媒體與粉絲的SNS傳向全世界，希望你們身為國家代表要有自覺，不只是球場內，當然也包括搭巴士移動時面對球迷的應對等，在公開場所的言行舉止務必要格外注意。」

報導最後也提到，雖然會議中並未直接點名村上宗隆，但隊內人士也心知肚明「雖然並沒有點名村上，但球員們也苦笑著說：這明顯就是在講宗隆吧……；沒想到日本武士隊的頂尖選手們，竟然會像學生一樣挨一頓訓話……」