Ｄ組龍頭爭奪戰登場！索托首局兩分砲助多明尼加先馳得點

▲多明尼加隊大聯盟球星索托首局就開轟兩分砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）D組預賽，在台灣時間12日一早上演最壓軸的雙強對決，由多明尼加與委內瑞拉，擁有大聯盟豪華軍團的多明尼加隊，才開賽就靠著當家重砲手大聯盟球星、現效力紐約大都會的外野手索托（Juan Soto）的兩分砲，取得領先，而委內瑞拉則是在下個半局靠著安打串聯攻勢追回1分。

賽前同樣都是3勝0負的多明尼加和委內瑞拉今天上演D組龍頭之爭，先攻的多明尼加面對委內瑞拉的效力響尾蛇隊左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），1出局後就被響尾蛇隊隊友馬提（Ketel Marte）敲出安打上壘，而下棒索托球數2好0壞的絕對領先下，瞄準一顆94.1英里（約151.1公里）的四縫線速球，直接一棒把小白球扛出中外野打牆外，兩分砲也幫助球隊先馳得點，取得2比0領先。

不過下個半局委內瑞拉面對多明尼加先發、邁阿密馬林魚王牌投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），也展開攻勢，1出局後賈西亞（Maikel Garcia）先安上壘，阿爾坎塔拉隨後又投出四壞球保送，而康崔拉斯（Willson Contreras）補上適時安打，直接送回壘上隊友，幫助委內瑞拉追回1分，暫以1比2落後。

