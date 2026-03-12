退休後還有97英里！　派克斯頓2.2局狂飆6K助加拿大闖8強主帥看傻

▲James Paxton。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽加拿大以7比2擊敗古巴確定挺進8強，這不僅是加拿大第6度參賽，更是隊史首度突破經典賽首輪，寫下新頁；賽後總教練威特（Ernie Whitt）難掩激動，直言這一刻等了很久，並特別點名退休名投派克斯頓（James Paxton）對球隊貢獻巨大。

加拿大自2006年首屆經典賽起就由威特執掌兵符，如今終於帶隊完成突破；談到這場歷史性勝利，他表示：「雖然花了很長時間，但我為此感到驕傲，能為加拿大人民帶來這個好消息，真的令人非常興奮。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

The Big Maple with a big time performance



2012 & 2015 Peoria Javelina James Paxton spins 2.2 scoreless innings with six punchouts as Team Canada advances to the WBC Quarterfinals pic.twitter.com/YvkzSy4ea3 — MLB's Arizona Fall League (@MLBazFallLeague) March 11, 2026

威特指出，這支加拿大隊在攻守兩端都展現出相當好的平衡，而球隊之所以能持續往前邁進，投手戰力的提升是關鍵因素之一；其中最具代表性的，就是本屆首度入選國家隊的大聯盟73勝左投派克斯頓。

派克斯頓在2024年球季結束後宣布退休，結束11年大聯盟生涯，本屆他以無所屬球員身分進入加拿大隊名單，此戰擔任第4任投手，中繼投2.2局無失分送出6次三振，完全看不出久未實戰的生疏感，成為加拿大闖進8強的重要功臣之一。

對於派克斯頓的表現，威特給予高度評價：「像他這樣曾在季後賽、也在高層級舞台證明過自己的投手，能帶給球隊的幫助非常大；他退休後原本坐在沙發上，但今天球速還能投到97英里，如果一名左投還能投出這樣的內容，那如果我是球團制服組，我現在就會打電話給他的經紀人。」