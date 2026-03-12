加拿大淘汰古巴　主帥苦等20年率隊首闖經典賽8強終於圓夢

▲Abraham Toro。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

加拿大在世界棒球經典賽A組生死戰打出代表作，12日以7比2擊敗古巴，不僅以3勝1敗拿下分組第一，也隊史首度挺進8強；自2006年首屆經典賽就帶隊至今的總教練惠特（Ernie Whitt）賽後走進記者會時滿臉笑容，終於等到這一刻。

Abraham Toro homers, Cal Quantrill pitches 5 innings of 1-run ball to secure the Pool A win for Team Canada! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/YFJZKmVauW [廣告]請繼續往下閱讀... March 11, 2026

惠特表示，「不用說，我真的非常興奮，這一路走來很漫長。」自2006年首屆賽事以來，惠特每一屆都執掌加拿大兵符，但前5次參賽始終無緣8強，如今終於改寫歷史。

加拿大此戰在Hiram Bithorn Stadium迎戰古巴，贏家晉級、輸家出局；加拿大靠著分組賽3勝1敗戰績，並憑藉前一戰擊敗波多黎各的對戰優勢，取得A組頭號種子，接下來將前往休士頓Daikin Park交手B組第2名球隊。

The moment Team Canada advanced to the #WorldBaseballClassic quarterfinals pic.twitter.com/OGbxXGcYXp — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

對加拿大而言，這不只是晉級，更是一次重大突破，因為前5屆經典賽他們最佳成績都不超過第9名，本屆已拿下3勝，也寫下隊史單屆經典賽最多勝。

加拿大3局上率先發動攻勢，面對古巴王牌左投莫伊內洛（Liván Moinelo），先由歐尼爾（Tyler O'Neill）與托羅（Abraham Toro）連續安打上壘，接著馬林魚農場新秀凱西（Owen Caissie）在左投對左打對決中頂住壓力，擊出右外野高飛犧牲打，送回第1分。

Owen Caissie's sac fly puts Team Canada ahead in the 3rd ????????#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/YGi5wsQUwd — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

5局上托羅再度挺身而出，從藍鳥右投羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）手中轟出陽春砲將比分拉開；這發飛行距離420英尺的全壘打直接飛出球場外，也是本週比松球場最遠的一轟。

托羅目前在經典賽累積6支長打，加拿大隊史僅次於莫諾（Justin Morneau），而其中5支都出現在最近一週。

托羅賽後說，「加拿大絕對是一個常被低估的國家，我認為加拿大棒球會持續成長，也希望我們能成為年輕一代的啟發。」

ABRAHAM TORO ????????



Team Canada doubles its lead #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/1pRLn99dsL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

真正讓比賽失去懸念的是6局上。奈勒（Bo Naylor）敲出帶有打點的二壘安打，洛佩茲（Otto Lopez）再補上2分打點安打，加拿大單局灌進3分；古巴這一局守備狀況連連，卡佩（Yiddi Cappe）漏接例行性高飛球、羅德里奎茲牽制失準偏到一壘線外，捕手培瑞茲（Andrys Perez）又發生捕手妨礙打擊，讓加拿大該局3分全數為非自責分。

Bo Naylor doubles in another run to get Team Canada's lead back to two! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/xoXWL4sNZN — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

古巴總教練梅薩（German Mesa）賽後坦言，「所有懂棒球的人都知道，失誤就是會發生，也都是可以解釋的失誤；我們本來就不是以奪冠熱門之姿來到這裡，但我們確實用這支球隊拚戰到底，以我們現有的陣容來說，我們已經做了一切能做的事。」

加拿大先發投手昆崔爾（Cal Quantrill）也繳出關鍵內容，主投5局僅失1分，成功壓制古巴打線；這和他上屆經典賽對英國僅抓2個出局數、失3分的表現形成強烈對比，這次他徹底扛起先發重任。

昆崔爾說，「我對身後的隊友很有信心，我就是主動攻擊打者，讓隊友去完成精彩守備，攻擊好球帶，逼對方來擊敗我們；我認為我們今天打出了一場更乾淨的比賽。」

Otto Lopez drives in two more runs for Team Canada! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/jPPuOZNLcx — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

加拿大牛棚接手後也成功守成，6局下馬可（Adam Macko）三振卡佩化解滿壘危機；7局下則由已退休的大聯盟左投派克斯頓（James Paxton）登板，三振當時以追平分身分站上打擊區的蒙卡達（Yoán Moncada），守住3分領先。

惠特對這位「大楓葉」派克斯頓的表現相當滿意，還特別提到他是為了代表國家隊，才決定離開退休生活再度披掛上陣。

James Paxton strikes out back-to-back batters to escape the seventh! pic.twitter.com/ZGpCfSx6YM — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 11, 2026

惠特說，「他想來，他想從退休狀態中走出來，離開沙發，為加拿大隊上場投球，因為他以前從來沒有這樣做過；他曾經歷過聯盟冠軍，也在大聯盟最高層級出賽，但他從未代表過自己的國家。我想，這對他來說才是最重要的事。」