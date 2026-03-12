運動雲

帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！義大利9:1領先

▲經典賽，美國隊交手義大利隊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲經典賽，義大利隊領先 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事在美國休士頓進行，義大利延續火燙長打火力，帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）8局轟出本場第3發全壘打，率隊一路擴大領先，目前9比1領先。

義大利在2局上率先得分，由主砲帕斯昆汀諾 （Vinnie Pasquantino） 轟出右外野陽春全壘打先馳得點。到了4局上，曾在2022年效力邁阿密馬林魚並拿下美聯盜壘王（41盜）的 貝爾帝（Jon Berti ）再補上一發左外野陽春砲，將領先擴大為2比0。

5局上義大利攻勢再起，先靠諾里（Dante Nori）的犧牲短打推進戰術奏效，送回 Jac Caglianone 跑回本壘得分。隨後馬西（Jakob Marsee）擊出右外野滾地安打，再帶有2分打點。義大利單局仍攻下3分，將比數擴大為 5比0領先墨西哥。

義大利前一戰才在對美國之戰敲出3支全壘打攻下8分，爆冷擊敗被視為「史上最強」的美國隊。此戰同樣由多名大聯盟球員以長打帶動攻勢，持續掌握比賽節奏。

6局上，帕斯昆提諾再開轟，單場雙響砲，率隊擴大領先。

7局上，義大利在兩出局後展開攻勢，安東納奇（Sam Antonacci）遭觸身球上壘，隨後貝爾再度擊出中外野平飛安打，加上中外野手湯瑪斯（Alek Thomas）處理球失誤，讓安東納奇跑回本壘得分，義大利擴大至7比0領先。

7局下墨西哥展開反攻，梅內塞斯（Joey Meneses）安打上壘、阿爾瓦雷斯（Nacho Alvarez Jr.）遭觸身球後形成得點圈機會。義大利更換投手由史考提（Claudio Scotti）登板，隨後岡薩雷斯（Nick Gonzales）選到保送形成滿壘，湯瑪斯（Alek Thomas）擊出一壘滾地球帶回1分，墨西哥終於破蛋。

8局上，帕斯昆提諾又開轟，個人單場三響砲，寫下WBC史上第一人。值得一提的是，帕斯昆提諾在此戰開打之前是12支0，今天火力徹底大爆發。

隨後德森佐（Zach Dezenzo）敲出安打上壘，卡格里安諾內（Jac Caglianone）遭三振後，費雪（Andrew Fischer）擊出中外野二壘安打再添1分，義大利將領先擴大為9比1。

義大利隊本屆有一個特殊的「全壘打慶祝儀式」。只要球員開轟，回到休息區後會先穿上外套，再用休息區的濃縮咖啡機沖一杯咖啡來慶祝。今天隨著四發全壘打出現，咖啡機再度「全速運轉」。

義大利先發投手諾拉（Aaron Nola）此役表現出色，主投 5局僅被敲4支安打，沒有失分，送出1次三振、沒有保送，成功壓制墨西哥打線，為球隊建立領先優勢。

在諾拉好投帶領下，義大利目前以6比0領先墨西哥。只要比賽不進入13局延長賽的極端情況，美國隊就能確定晉級8強。

若義大利最終贏球，B組將由義大利與美國攜手晉級，而美國在8強賽的對手將是加拿大。

▲義大利主砲帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）單場轟出3支全壘打，寫下WBC史上第一人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利主砲帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）單場轟出3支全壘打，寫下WBC史上第一人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

