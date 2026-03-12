鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣旅美內野手鄭宗哲新傳來好消息。波士頓紅襪隊今日宣布，已與包含他在內的20名球員完成2026年球季一年合約協議，代表球隊40人名單所有球員皆已完成新賽季換約。

這是大聯盟春訓期間的例行程序，球團需與40人名單中尚未取得薪資仲裁資格的球員完成合約確認。鄭宗哲目前名列40人名單，新賽季實際薪資將依他是在大聯盟或小聯盟層級出賽而有所不同。

鄭宗哲剛結束世界棒球經典賽（WBC，World Baseball Classic）賽程，已經啟程前往紅襪春訓基地報到，準備投入新球季備戰。他在本屆經典賽表現亮眼，成為中華隊攻擊端的重要火力。

鄭宗哲4場比賽繳出打擊率0.333、OPS（整體攻擊指數）1.238，為中華隊全隊最高，同時選到5次四壞保送、完成4次盜壘全部成功，僅吞下1次三振，展現出優異的選球能力與跑壘威脅。

對日本一戰，他兩度選到四壞保送，其中一次面對山本由伸將局面推進至滿壘，另一次則對左投宮城大彌（Hiroya Miyagi）成功上壘；對韓國之戰更敲出關鍵全壘打，攻擊端存在感十足。

現年24歲的鄭宗哲今年1月經歷多次球隊轉換，先後遭指定讓渡（DFA），包括匹茲堡海盜、坦帕灣光芒、紐約大都會、華盛頓國民，最終落腳紅襪。儘管過程波折，他仍被看好具備成長潛力，接下來將在春訓中力拚機會，持續朝大聯盟舞台邁進。