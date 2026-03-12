運動雲

>

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣旅美內野手鄭宗哲新傳來好消息。波士頓紅襪隊今日宣布，已與包含他在內的20名球員完成2026年球季一年合約協議，代表球隊40人名單所有球員皆已完成新賽季換約。

這是大聯盟春訓期間的例行程序，球團需與40人名單中尚未取得薪資仲裁資格的球員完成合約確認。鄭宗哲目前名列40人名單，新賽季實際薪資將依他是在大聯盟或小聯盟層級出賽而有所不同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭宗哲剛結束世界棒球經典賽（WBC，World Baseball Classic）賽程，已經啟程前往紅襪春訓基地報到，準備投入新球季備戰。他在本屆經典賽表現亮眼，成為中華隊攻擊端的重要火力。

鄭宗哲4場比賽繳出打擊率0.333、OPS（整體攻擊指數）1.238，為中華隊全隊最高，同時選到5次四壞保送、完成4次盜壘全部成功，僅吞下1次三振，展現出優異的選球能力與跑壘威脅。

對日本一戰，他兩度選到四壞保送，其中一次面對山本由伸將局面推進至滿壘，另一次則對左投宮城大彌（Hiroya Miyagi）成功上壘；對韓國之戰更敲出關鍵全壘打，攻擊端存在感十足。

現年24歲的鄭宗哲今年1月經歷多次球隊轉換，先後遭指定讓渡（DFA），包括匹茲堡海盜、坦帕灣光芒、紐約大都會、華盛頓國民，最終落腳紅襪。儘管過程波折，他仍被看好具備成長潛力，接下來將在春訓中力拚機會，持續朝大聯盟舞台邁進。

關鍵字： 鄭宗哲紅襪大聯盟春訓WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！義大利9:1領先

帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！義大利9:1領先

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

美國陷WBC淘汰危機　賈吉：現在需要一點運氣

美國陷WBC淘汰危機　賈吉：現在需要一點運氣

加拿大7比2擊敗古巴！隊史首闖經典賽8強

加拿大7比2擊敗古巴！隊史首闖經典賽8強

徐若熙提前歸隊！小久保規劃下周先發　拚開幕輪值

徐若熙提前歸隊！小久保規劃下周先發　拚開幕輪值

贏墨西哥慶祝到半夜？美國教頭坦言球員很累　美媒直指太鬆懈

贏墨西哥慶祝到半夜？美國教頭坦言球員很累　美媒直指太鬆懈

NBA「籃球金童」唐西奇驚傳情變　與未婚妻解除婚約爭兩女兒監護權

NBA「籃球金童」唐西奇驚傳情變　與未婚妻解除婚約爭兩女兒監護權

0比9兵敗日本　捷克總教練感人發言：這場比賽不只是捷克棒球的夢

0比9兵敗日本　捷克總教練感人發言：這場比賽不只是捷克棒球的夢

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門新聞

帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！義大利9:1領先

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

美國陷WBC淘汰危機　賈吉：現在需要一點運氣

加拿大7比2擊敗古巴！隊史首闖經典賽8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！

2WBC超級預測王／300項好禮等你拿

3中華隊WBC後下一站是亞運

4鄭宗哲獲紅襪一年約！

5美國淘汰危機　賈吉：現在需要一點…

最新新聞

1費爾柴德喊話休賽季想帶家人再訪台灣

2帕斯昆提諾3轟寫紀錄！美國要晉級了

3帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！

4村上宗隆天覽試合遭炎上球隊急開會

5派克斯頓2.2局狂飆6K助加拿大闖8強

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366