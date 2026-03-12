美國陷WBC淘汰危機　賈吉：現在需要一點運氣

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組10日（台灣時間11日）在美國休士頓進行，美國隊以6比8不敵義大利，吞下關鍵敗仗。美國目前戰績3勝1敗，而義大利以3戰全勝暫居分組第一。B組最終晉級8強的名額仍須視11日（台灣時間12日）義大利對墨西哥之戰結果而定。美國隊長賈吉（Aaron Judge）在賽後受訪時坦言，球隊如今只能等待運氣眷顧。

美國在前3戰取得全勝，但對義大利一役卻陷入苦戰，一度被拉開至8分差距。雖然比賽後段靠長打攻勢持續追分，9局下兩出局、一壘有人時輪到賈吉打擊，只要一發全壘打就能追平比分。但他最終揮空三振，比賽就此結束。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈吉在對巴西與墨西哥之戰都曾開轟，但此戰4打數無安打，僅選到1次保送，未能敲出關鍵一擊。接下來義大利與墨西哥的對決結果，仍可能影響美國是否能順利晉級，甚至存在預賽遭淘汰的可能。

賽後賈吉接受大聯盟官網訪問時表示：「現在已經不是我們能控制的事情了，我們需要一點運氣。接下來就看看會發生什麼。」

值得一提的是，美國隊賽前曾引發討論，總教練德羅薩（Mark DeRosa）一度誤以為球隊已經確定晉級8強，相關發言在賽後引起外界關注。