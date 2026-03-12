運動雲

只投1場就落跑？史庫柏反擊：這樣說不公平

▲Tarik Skubal。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 史庫柏 （Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

部分球迷批評美國隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）在世界棒球經典賽（WBC）預賽僅先發1場就離開國家隊，但他本人認為外界的批評並不公平。

底特律老虎王牌投手史庫柏在回到春訓營後接受《The Athletic》記者史塔克（Jayson Stark）訪問時表示，「這其實並不公平，但這就是這個行業的一部分，也是比賽的一部分。如果他們真的了解我、在個人層面認識我，也知道隊友對我的看法，我認為說那些話並不公平。」

史庫柏原本就計畫在本屆經典賽只先發1場。不過在對英國隊先發之後，他一度考慮是否繼續在賽事中登板，但最終仍選擇按照原本計畫，只投那一場比賽。他形容這是一個「非常艱難」的決定。

當被問到外界壓力是否影響他的選擇時，史庫柏表示，「沒有，因為很多評論和敘事其實是由那些不了解我的人所創造的。如果你去問更衣室裡的任何人、我的隊友，或是美國隊的任何球員，他們其實都非常公開地支持我的決定。」

他透露，自己在做決定前曾與不少隊友私下談過，「我和很多人單獨聊過，他們也幫助我做出這個決定。至於外界形成的那些說法，我沒有辦法控制。我只想控制我能控制的事情，而那些輿論不是我能掌控的。」

現年29歲的左投史庫柏在2026年球季結束後將取得自由球員資格，外界普遍預期，他未來有機會簽下大聯盟史上投手最大合約。

關鍵字： 史庫柏2026WBC美國隊棒球經典賽2026WBC列強

