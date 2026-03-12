運動雲

>

加拿大7比2擊敗古巴！隊史首闖經典賽8強

▲▼ 經典賽加拿大隊 。（圖／WBC X）

▲加拿大擊敗古巴，隊史首度晉級WBC8強。（圖／WBC X）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組上演古巴與加拿大的關鍵戰，兩隊賽前同為2勝1敗，勝者即可晉級8強。最終加拿大以7比2擊敗古巴，不僅以3勝1敗拿下分組第一，更寫下隊史首次闖進經典賽8強的紀錄；波多黎各則以分組第二晉級。

加拿大在3局率先突破，凱西（Owen Caissie，馬林魚）擊出右外野高飛犧牲打先馳得點，5局再由托羅（Abraham Toro，皇家）轟出陽春全壘打擴大領先。古巴在5局下靠對方牽制暴傳與內野滾地球追回1分，但仍難以扭轉戰局。加拿大6局再攻下3分拉開差距，最終以7比2收下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

古巴此戰派出去年日職太平洋聯盟MVP、效力福岡軟銀鷹的左投莫內羅（Livan Moinelo）先發，他在對巴拿馬之戰投3.2局無失分後，中4日再度登板。首局雖面臨1出局二、三壘危機，但靠招牌曲球化解。不過3局因連續安打與捕逸失分，4局在抓下2出局、用球數達63球後退場，由前中日龍投手Y. 羅德里格斯（Yariel Rodríguez ）接替。莫內羅此役送出4次三振，但被敲4安並投出3次四壞保送，控球略顯不穩。

加拿大最終以3勝1敗結束分組賽，並憑藉前一戰擊敗地主波多黎各的對戰優勢，取得A組第一名。接下來加拿大將前往美國休士頓，在太空人主場Daikin Park對上B組第二名，爭奪4強門票。 這對加拿大而言是重大突破。過去5屆經典賽中，加拿大最佳成績僅為第9名，從未闖進淘汰賽階段。本屆賽事拿下3場勝利，創下隊史單屆經典賽最多勝場紀錄。

至於古巴則以2勝2敗排名A組第3名，無緣晉級，這也是古巴在經典賽史上首次未能從分組賽突圍。

關鍵字： 2026WBC加拿大古巴棒球2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！義大利9:1領先

帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！義大利9:1領先

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

美國陷WBC淘汰危機　賈吉：現在需要一點運氣

美國陷WBC淘汰危機　賈吉：現在需要一點運氣

加拿大7比2擊敗古巴！隊史首闖經典賽8強

加拿大7比2擊敗古巴！隊史首闖經典賽8強

徐若熙提前歸隊！小久保規劃下周先發　拚開幕輪值

徐若熙提前歸隊！小久保規劃下周先發　拚開幕輪值

贏墨西哥慶祝到半夜？美國教頭坦言球員很累　美媒直指太鬆懈

贏墨西哥慶祝到半夜？美國教頭坦言球員很累　美媒直指太鬆懈

NBA「籃球金童」唐西奇驚傳情變　與未婚妻解除婚約爭兩女兒監護權

NBA「籃球金童」唐西奇驚傳情變　與未婚妻解除婚約爭兩女兒監護權

0比9兵敗日本　捷克總教練感人發言：這場比賽不只是捷克棒球的夢

0比9兵敗日本　捷克總教練感人發言：這場比賽不只是捷克棒球的夢

【歌詞抄襲漫畫】朱德庸告MC HotDog　雙方低調現身北檢

熱門新聞

帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！義大利9:1領先

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

美國陷WBC淘汰危機　賈吉：現在需要一點運氣

加拿大7比2擊敗古巴！隊史首闖經典賽8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！

2WBC超級預測王／300項好禮等你拿

3中華隊WBC後下一站是亞運

4鄭宗哲獲紅襪一年約！

5美國淘汰危機　賈吉：現在需要一點…

最新新聞

1帕斯昆提諾3轟寫紀錄！美國要晉級了

2帕斯昆提諾單場三響砲WBC史上第一人！

3村上宗隆天覽試合遭炎上球隊急開會

4派克斯頓2.2局狂飆6K助加拿大闖8強

5D組龍頭爭奪戰　索托首局先開轟

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366