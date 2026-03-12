加拿大7比2擊敗古巴！隊史首闖經典賽8強

▲加拿大擊敗古巴，隊史首度晉級WBC8強。（圖／WBC X）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組上演古巴與加拿大的關鍵戰，兩隊賽前同為2勝1敗，勝者即可晉級8強。最終加拿大以7比2擊敗古巴，不僅以3勝1敗拿下分組第一，更寫下隊史首次闖進經典賽8強的紀錄；波多黎各則以分組第二晉級。

加拿大在3局率先突破，凱西（Owen Caissie，馬林魚）擊出右外野高飛犧牲打先馳得點，5局再由托羅（Abraham Toro，皇家）轟出陽春全壘打擴大領先。古巴在5局下靠對方牽制暴傳與內野滾地球追回1分，但仍難以扭轉戰局。加拿大6局再攻下3分拉開差距，最終以7比2收下勝利。

古巴此戰派出去年日職太平洋聯盟MVP、效力福岡軟銀鷹的左投莫內羅（Livan Moinelo）先發，他在對巴拿馬之戰投3.2局無失分後，中4日再度登板。首局雖面臨1出局二、三壘危機，但靠招牌曲球化解。不過3局因連續安打與捕逸失分，4局在抓下2出局、用球數達63球後退場，由前中日龍投手Y. 羅德里格斯（Yariel Rodríguez ）接替。莫內羅此役送出4次三振，但被敲4安並投出3次四壞保送，控球略顯不穩。

加拿大最終以3勝1敗結束分組賽，並憑藉前一戰擊敗地主波多黎各的對戰優勢，取得A組第一名。接下來加拿大將前往美國休士頓，在太空人主場Daikin Park對上B組第二名，爭奪4強門票。 這對加拿大而言是重大突破。過去5屆經典賽中，加拿大最佳成績僅為第9名，從未闖進淘汰賽階段。本屆賽事拿下3場勝利，創下隊史單屆經典賽最多勝場紀錄。

至於古巴則以2勝2敗排名A組第3名，無緣晉級，這也是古巴在經典賽史上首次未能從分組賽突圍。