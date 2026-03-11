運動雲

快訊／黃聰翰砍5記三分球轟19分建功　戰神末節強攻終止6連敗

▲戰神雷蒙恩、攻城獅馬力、陳紫柔。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神雷蒙恩砍下18分、9籃板，幫助球隊終止6連敗。（圖／TPBL職籃提供

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃11日由新竹御嵿攻城獅主場迎戰台北台新戰神，處於6連敗低谷的戰神與聯盟前段班強權攻城獅一路拉鋸激戰，戰神末節決勝期打出一波14比0強攻奠定勝果，最終102比94攻破攻城獅主場。戰神射手「小台」黃聰翰單場三分球6投5中砍下19分，中華隊國手前鋒雷蒙恩也有18分、9籃板、4助攻，加上威力斯24分、11籃板，攜手成功止敗。

賽前攻城獅主場迎來貴客，現役WNBA首位台裔球員，隸屬「金州女武神」的175公分後衛陳紫柔特別到場觀看攻城獅主場賽事，昨天才在新北市舉行籃球訓練營的她，今日也特別穿上攻城獅主題周球衣力挺風城軍團。

目前處於6連敗的戰神，開賽便展現強大求勝決心，開賽就與地主攻城獅展開拉鋸，攻城獅「選秀狀元」劉丞勳首節表現亮眼獨拿8分，加上馬力、德魯兩名洋將有所發揮，首節打完以32比29領先。

▲戰神雷蒙恩、攻城獅馬力、陳紫柔。（圖／TPBL職籃提供）

▲WNBA女將陳紫柔今日前進攻城獅主場觀戰。（圖／TPBL職籃提供）

但戰神次節迅速調整，去年的選秀狀元雷蒙恩此節有爆量表現，單節砍下16分的出色發揮，讓戰神後來居上，半場打完以58比55逆轉超前。

下半場開打後，攻城獅迅速調整找回節奏，主戰洋將德魯單節三分球6投3中，個人也飆進16分，讓攻城獅單節打出28比18攻勢，3節打完又要回7分領先。

末節雙方仍呈現激烈拉鋸，戰神一度追到僅兩分差情況下，高國豪終場前4分28秒一次強勢切入，又讓攻城獅領先來到6分。

但戰神主力洋將威力斯此時展現強大單打本領連拿7分，終場前2分29秒又幫助戰神逆轉以92比91超前比分。

隨後戰神又靠錢肯尼切入得手，加上黃聰翰又是三分冷箭破網，威力斯隨後再度單打得手戰神一波14比0攻勢讓地主攻城獅難以招架，終場前28.4秒，戰神以99比91。

攻城獅隨後先以三分球追分，但戰神最終仍穩住陣腳，以102比94勝出，終止近期一波6連敗。

戰神全場6人得分達雙位數，以威力斯24分、11籃板最佳，黃聰翰替補出發三分球6投5中拿下19分，雷蒙恩則有18分、9籃板、4助攻。

末節只拿8分種下敗因的攻城獅方面，德魯拿下28分、15籃板，馬力22分、10籃板、2阻攻，劉丞勳13分、2助攻、2抄截。

▲戰神雷蒙恩、攻城獅馬力、陳紫柔。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅馬力禁區威力十足，但球隊仍在主場吞敗。（圖／TPBL職籃提供）

