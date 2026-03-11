運動雲

>

贏墨西哥慶祝到半夜？美國教頭坦言球員很累　美媒直指太鬆懈

▲美國隊總教練德羅薩賽前發言引發討論。（圖／截自X）

▲美國隊總教練德羅薩賽前發言引發討論。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事10日（台灣時間11日）在美國休士頓登場，美國隊以6比8不敵義大利，吞下關鍵敗仗。目前美國戰績3勝1敗，而義大利則以3戰全勝暫居分組第一。B組最終晉級8強的隊伍仍要看11日（台灣時間12日）義大利對墨西哥之戰結果而定。不過美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）在賽前的一段發言，被美國記者指出顯得過於輕敵。

在比賽前接受《MLB Network》節目訪問時，德羅薩表示，「我們對義大利非常尊敬。雖然有點奇怪，但我們已經確定晉級8強了，不過仍然想贏下這場比賽。」然而事實上，美國輸給義大利後，若接下來義大利敗給墨西哥，分組情勢仍可能出現三隊同為3勝1敗的局面，美國甚至存在預賽遭淘汰的可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在賽後記者會上，德羅薩也為這番言論致歉。他坦言：「那是一個失言，我的計算出了錯。我知道墨西哥接下來會對上義大利，但如果我們輸球，就會出現很多複雜的條件。那確實是我的失言。」

不過美國媒體指出，其實在賽前記者會中就已能看出球隊的「鬆懈」。美國隊9日擊敗墨西哥後，全隊在巴士上和回到飯店後仍持續慶祝。德羅薩當時甚至笑說：「因為這樣，今天有幾個球員看起來有點疲憊。」

美國體育媒體《Our Esquina》記者奧爾蒂斯（Jose de Jesus Ortiz）也公開當時的記者會影片並寫道，教練團與球員在擊敗墨西哥後一同慶祝，球隊巴士直到凌晨0點30分才離開Daikin Park，並帶著些許諷刺意味補充，「而現在義大利已經5比0領先。」

目前義大利暫居B組第一。不過若義大利在下一戰輸給墨西哥，墨西哥戰績也將變為3勝1敗，屆時將與美國形成三隊同戰績局面，排名將以失分率決定。依目前數據，美國對墨西哥失3分、對義大利失8分；墨西哥對美國失5分；義大利對美國失6分。最終結果仍取決於墨西哥與義大利之戰，美國這支奪冠熱門甚至存在預賽遭淘汰的可能。

關鍵字： 美國隊義大利德羅薩WBC晉級2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

志效.Momo跳＜THAT’S A NO NO＞　ITZY全員現身留言區！

熱門新聞

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

2單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

3美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

4美教頭鬧烏龍以為已晉級　輸球認算錯

5中華隊WBC後下一站是亞運

最新新聞

1美國太鬆懈？美媒爆：球員慶祝到半夜

2林鴻道獲一等卿雲勳章　國手齊祝賀

30比9兵敗日本　捷克總教練感人發言

4Wuuuuu～念庭！原創主播竟在WBC

5爆冷贏美國　MLB驚：義大利隊史最大勝利

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

【澳洲三寶】大貨車也敢逼 學長直接撞下去看他屁股開花

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366