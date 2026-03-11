贏墨西哥慶祝到半夜？美國教頭坦言球員很累　美媒直指太鬆懈

▲美國隊總教練德羅薩賽前發言引發討論。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事10日（台灣時間11日）在美國休士頓登場，美國隊以6比8不敵義大利，吞下關鍵敗仗。目前美國戰績3勝1敗，而義大利則以3戰全勝暫居分組第一。B組最終晉級8強的隊伍仍要看11日（台灣時間12日）義大利對墨西哥之戰結果而定。不過美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）在賽前的一段發言，被美國記者指出顯得過於輕敵。

在比賽前接受《MLB Network》節目訪問時，德羅薩表示，「我們對義大利非常尊敬。雖然有點奇怪，但我們已經確定晉級8強了，不過仍然想贏下這場比賽。」然而事實上，美國輸給義大利後，若接下來義大利敗給墨西哥，分組情勢仍可能出現三隊同為3勝1敗的局面，美國甚至存在預賽遭淘汰的可能。

在賽後記者會上，德羅薩也為這番言論致歉。他坦言：「那是一個失言，我的計算出了錯。我知道墨西哥接下來會對上義大利，但如果我們輸球，就會出現很多複雜的條件。那確實是我的失言。」

不過美國媒體指出，其實在賽前記者會中就已能看出球隊的「鬆懈」。美國隊9日擊敗墨西哥後，全隊在巴士上和回到飯店後仍持續慶祝。德羅薩當時甚至笑說：「因為這樣，今天有幾個球員看起來有點疲憊。」

美國體育媒體《Our Esquina》記者奧爾蒂斯（Jose de Jesus Ortiz）也公開當時的記者會影片並寫道，教練團與球員在擊敗墨西哥後一同慶祝，球隊巴士直到凌晨0點30分才離開Daikin Park，並帶著些許諷刺意味補充，「而現在義大利已經5比0領先。」

目前義大利暫居B組第一。不過若義大利在下一戰輸給墨西哥，墨西哥戰績也將變為3勝1敗，屆時將與美國形成三隊同戰績局面，排名將以失分率決定。依目前數據，美國對墨西哥失3分、對義大利失8分；墨西哥對美國失5分；義大利對美國失6分。最終結果仍取決於墨西哥與義大利之戰，美國這支奪冠熱門甚至存在預賽遭淘汰的可能。