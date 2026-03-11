運動雲

力挺台灣體育！林鴻道獲一等卿雲勳章　林昀儒、王冠閎等國手齊祝賀

▲▼中華奧會主席林鴻道。（圖／記者李毓康攝）

▲林鴻道獲一等卿雲勳章。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

宏道基金會董事長、同時也是中華奧會榮譽主席的林鴻道，昨（10）日獲總統頒授「一等卿雲勳章」，表彰其長期投入台灣體育發展與公益事業的貢獻。消息曝光後，多位長年接受基金會支持的頂尖選手，接連透過影片獻上祝賀與感謝。

參與祝賀的運動員涵蓋多個項目，包括桌球一哥林昀儒、台灣蝶王王冠閎、柔道好手楊勇緯、射箭國手湯智鈞與戴宇軒，以及拳擊選手黃筱雯、甘家葳，跆拳道名將羅嘉翎，還有不定向與定向飛靶國手楊昆弼、林怡君、李孟遠等人，紛紛在社群平台表達心意。

▲林鴻道獲一等卿雲勳章，林昀儒、王冠閎等國手齊祝賀。（圖／宏道基金會提供）

▲林鴻道獲一等卿雲勳章，林昀儒、王冠閎等國手齊祝賀。（圖／宏道基金會提供，下圖同）

多名選手在影片中提到，宏道基金會不僅協助訓練與參賽資源，更在選手追夢過程中提供穩定支持。林昀儒表示，自己從小就感受到林主席對選手與體育環境的付出；王冠閎也說，有這樣長期投入體育的人在背後，讓選手能更專注拚戰。

除了溫馨致詞，也有選手以輕鬆方式祝賀。黃筱雯與甘家葳化身「雙主播」送上恭喜，楊昆弼分享初見董事長時的趣事，李孟遠則以射擊聲響象徵最高敬意。多位國手一致感謝林鴻道多年來為體育界付出的心力。

▲林鴻道獲一等卿雲勳章，林昀儒、王冠閎等國手齊祝賀。（圖／宏道基金會提供）

宏道基金會指出，林鴻道深耕體育領域近四十年，始終以選手、教練與台灣體育整體發展為念。此次獲頒一等卿雲勳章，不僅是對其個人長期投入的肯定，也象徵社會對推動體壇進步的重視。基金會未來將持續支持選手站上國際舞台，為台灣爭光。

▲林鴻道獲一等卿雲勳章，林昀儒、王冠閎等國手齊祝賀。（圖／宏道基金會提供）

