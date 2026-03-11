運動雲

「Wuuuuu～念庭」原創主播就在WBC！吳念庭：能聽到真的很開心


記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋賽事期間，台灣內野手吳念庭（Wu Nien-Ting）每次被介紹上場時，全場響起熟悉的「Wuuuuu～念庭！」應援聲，讓球迷又驚又喜。這個充滿西武時代味道的介紹方式，正是由長年擔任埼玉西武獅主場場內主播的Risuke親自帶到WBC舞台。

有球迷在社群平台threads分享，原本以為主播使用「Wuuuuu念庭」的叫法只是做足功課，沒想到仔細查詢後才發現，這次東京巨蛋WBC的場內主播正是西武獅例行賽的場內主播Risuke，也正是當年發起這個介紹方式的人。

吳念庭本人也在貼文下方留言回應，「沒錯啊～他從我第一年開始，到現在都還是這樣介紹我。能聽到真的很開心。」

不少日本球迷回憶，當東京巨蛋響起「Wuuuuu～念庭」時，搭配熟悉的應援歌，氣氛彷彿回到西武獅主場。有人笑說，「還以為回到西武主場了！」也有球迷表示，「最後看到他代打登場，能再聽到那句『「Wuuuuu～念庭！』真的太滿足了。」

Risuke本人也在個人社群X分享，能夠擔任本屆WBC東京池10場比賽的場內播報感到無比榮幸。他表示，這是身為體育MC最夢幻的舞台，感謝所有支持與協助的人。

台韓戰當天，東京巨蛋滿場台灣球迷的加油聲也讓吳念庭印象深刻。「Wuuuuu」的應援聲響徹球場，因為「WU」聽起來實在是太像噓聲，讓對手球員都好奇詢問：「吳念庭怎麼了？為什麼大家都在噓他？」

吳念庭當時賽後受訪時笑說，聽到全場巨大的呼喊聲，「好像台灣球迷都學會這個應援方式了。」他也感謝遠道而來的球迷，「從第一場就覺得聲音很大，這場又更大聲，真的很謝謝大家特地來這邊幫我們加油。」

▲中華隊吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

