0比9兵敗日本　捷克總教練感人發言：這場比賽不只是捷克棒球的夢

▲▼WBC捷克隊總教練哈金（Pavel Chadim。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克隊總教練查丁（Pavel Chadim）。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

2026年世界棒球經典賽中，捷克隊以「全員斜槓」之姿爆紅，儘管捷克在10日的對日之戰中以0比9落敗，捷克隊總教練查丁（Pavel Chadim）賽後表示，對球隊整體表現感到滿意，也透露自己的任期即將告一段落，預計在12強賽事結束後卸下國家隊總教練職務。

查丁指出，能跟日本隊前7局戰成0比0已是相當出色的表現，可以看見捷克棒球越來越好，他接著特別點名投手薩多利亞（Ondrej Satoria）已逐漸打出名氣，也稱讚柯瓦拉（Michal Kovala）未來發展潛力巨大，對於最終以單局失9分落敗，他主動扛起責任，直言是自己在第8局對方盜壘時未提出挑戰，成為比賽轉折點。

查丁說，他未來仍會帶領球隊備戰接下來的重要賽事，但12強資格賽或12強正賽將可能是他執教捷克隊的最後一個賽事。

儘管比賽結果不理想，查丁仍認為這場比賽為沒有職業棒球體系的國家帶來希望。他說，「我們沒有職棒，但仍能與世界最好的球隊打得非常接近。我認為這場比賽不只是捷克棒球的夢，也是整個歐洲的希望。」

關鍵字： 捷克棒球查丁卸任世界經典賽日本對戰棒球新星

