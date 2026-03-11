林可前進東京巨蛋替中華隊應援　憶韓戰逆轉轟哭了：雞皮疙瘩全起來

▲林可、峮峮。（圖／兄弟提供）



記者胡冠辰／臺北報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員林可，本屆經典賽前進東京巨蛋替中華隊應援，談到此次站上東京巨蛋的心情，她直呼真的非常開心，更形容當下雖然身在日本，卻有種「像在台北大巨蛋」的熟悉感。

她也坦言，面對中華隊在場上的拚戰，以及滿場球迷共同吶喊的氣氛，讓她在應援過程中數度被感動，尤其對韓國之戰的關鍵一擊，更讓她忍不住當場落淚。

林可回憶，這次到東京巨蛋替中華隊應援，最深刻的感受就是球迷帶來的震撼氛圍，「真的覺得很開心，而且這一次真的人在東京，但感覺真的在台北大巨蛋。」

她表示，現場所有球迷都非常熱情，許多人特地飛到日本，只為了替中華隊加油，這樣的畫面讓她印象深刻

談到應援過程中最感動的瞬間，林可點名對韓國之戰最令她難忘。她表示當時費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出逆轉兩分砲，全場情緒瞬間沸騰。

「你在現場的時候真的是雞皮疙瘩，眼淚會忍不住直接掉出來的那種。」她坦言，那一刻不只是比賽內容令人振奮，更是現場所有人情緒完全凝聚的時刻，至今仍記憶猶新。

雖然中華隊最終未能晉級複賽，但這趟東京巨蛋之旅，仍讓世界看見台灣獨特的應援文化；林可認為近年有越來越多人開始認識臺灣的啦啦隊文化，這次大家更是把最熟悉的「台式應援」帶進東京巨蛋，包括團長現場帶喊口號、球迷高度配合的默契，都成為最具代表性的畫面。