義大利隊「開始就不手軟」爆冷贏美國　MLB驚嘆：隊史最大勝利

▲美國隊長賈吉（Aaron Judge）在對義大利之戰最後打席揮空三振，比賽就此結束。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊長賈吉（Aaron Judge）揮空三振，比賽就此結束。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）B組賽事在美國休士頓上演震撼戰局，義大利隊以8比6擊敗眾星雲集的美國隊，美國大聯盟（MLB）也在官網發文，稱義大利爆冷寫下隊史上最重量級的代表性勝利，「像一劑濃縮咖啡強心針，扎醒美國隊」，讓分組情勢瞬間翻轉，並在八強賽中掌握主動權。

大聯盟在文中形容，義大利隊這場比賽猶如對美國隊注入一劑「濃縮咖啡」，9局下最後關頭，美國一度上演決一勝負，但這一次，美國隊長仍未能改寫結局，隊長賈吉（Aaron Judge）賽後受訪時稱「你永遠希望命運掌握在自己手裡」，當時機會就在眼前，「但義大利從第一刻起就毫不手軟。」

▲義大利球員費雪（Andrew Fischer）在3局擊出全壘打後，回到休息區喝下濃縮咖啡（espresso）慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利球員費雪（Andrew Fischer）擊出全壘打後，回到休息區喝下濃縮咖啡慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

大聯盟直指，當賈吉揮棒落空遭到三振，義大利隊史上最重量級的勝利也隨之定格。由於義大利隊陣中多為義大利裔美國人，這場勝利對他們而言更添情感張力，「更添一份濃縮咖啡的勁道」。

無獨有偶，《今日美國》（USA Today）也稱，這場比賽中，美國末段反撲仍無力改寫戰局。落後的美國隊在後半段展開反擊，關鍵時刻義大利連續三振成功防守。這場勝利讓義大利掌握晉級主導權，若義大利接下來擊敗墨西哥，將與美國攜手晉級八強；但若墨西哥取勝，三隊戰績將同為3勝1敗，屆時僅取前兩名的情況下，美國能否晉級就必須透過得失分等複雜數據比較決定。

▼義大利隊休息區擺放濃縮咖啡機。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利隊休息區擺放濃縮咖啡機，開轟就shot一杯！（圖／達志影像／美聯社）

