中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。陳傑憲（圖／記者黃克翔攝）

▲世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台，陳傑憲（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中華隊2026年世界棒球經典賽以2勝2敗作收，短期內若以賽程先後來看，下一項重要國際賽事將是2026年名古屋愛知亞運，賽會將於9月19日至10月4日舉行；若把焦點放在2028年洛杉磯奧運資格，真正攸關門票的關鍵戰役，則會落在2027年11月的世界12強賽。

根據世界棒壘球總會（WBSC）公布的洛杉磯奧運棒球項目的資格辦法，6隊參賽名額中，美國以地主身分先取得1席，其餘5席再由各階段資格賽決定。

2026年WBC是棒球項目的第一階段資格賽，但晉級名額是由美洲戰績最佳的兩隊取得；接下來到了2027年世界12強賽，則將由亞洲最佳球隊與歐洲／大洋洲最佳球隊各拿下1張奧運門票。

對中華隊而言，這也代表WBC結束後，接下來的備戰不只著眼於下一屆經典賽，更重要的是如何在奧運資格路上占得先機。

由於中華隊並不適用WBC美洲區門票的晉級方式，因此後續最具決定性的賽事，將會是2027年12強賽以及之後的最終資格賽。

不過若單看時間點，中華隊最近的一項大型國際賽仍是亞運，名古屋愛知亞運官方已公布競賽日程，棒球列入正式競賽項目，將成為中華隊在WBC之後，最先到來的重要國家隊舞台；這也讓中華隊在接下來的國際賽布局上，除了著眼奧運資格，也得先在亞運面對亞洲列強的正面對決。

至於奧運資格最後一席，則會在不晚於2028年3月舉行的最終資格賽中產生；根據WBSC公布的內容，屆時將由尚未取得資格的亞洲、歐洲、非洲與大洋洲球隊組成6隊參賽陣容，爭奪最後1張前進洛杉磯的門票。

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

