韓國晉級8強卻傳傷兵！孫柱永肘傷離隊　韓媒：歐布萊恩可能遞補



▲ 經典賽,韓國投手孫柱永。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

韓國隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）睽違17年闖進8強，不過卻在晉級後傳出傷兵消息。根據韓國媒體《Star News》報導，左投孫柱永日前接受檢查，發現左肘內側肌肉出現發炎與腫脹，醫師建議至少休養10天，幾乎確定無法在邁阿密與球隊會合，韓國隊也面臨投手戰力重新調整的難題。

孫柱永在9日的WBC預賽C組對澳洲之戰於東京巨蛋先發登板，投1局被敲1安打、投出1次四壞保送，沒有失分。當時韓國隊必須在「至少贏5分且失分不超過2分」的情況下才有機會晉級，孫柱永成功守住首局，替球隊奠定氣勢。 不過他在第2局投球練習時感到手肘不適，隨即主動要求退場。

賽後他也坦言，「我覺得自己無法用100%的力量投球。」 之後韓國隊由42歲老將盧景銀等牛棚投手接力壓制，最終以7比2擊敗澳洲，並靠失分率比較取得分組第2名，驚險晉級8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫柱永上季在韓職（KBO）效力LG雙子，繳出11勝6敗、防禦率3.41的成績，本屆經典賽原本被視為韓國隊的重要戰力之一，因此他的傷退對投手戰力勢必造成影響。

韓媒指出，目前韓國隊可能的遞補人選是效力於美職聖路易紅雀體系的韓裔右投歐布萊恩（Riley O’Brien）。歐布萊恩原本因2月小腿傷勢無緣入選代表隊，但近期已在大聯盟春訓熱身賽登板，狀況逐漸回穩。

韓國隊在10日（台灣時間11日）已搭乘包機抵達美國佛羅里達州邁阿密，準備迎接13日（台灣時間14日）的8強賽。