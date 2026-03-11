運動雲

>

韓國晉級8強卻傳傷兵！孫柱永肘傷離隊　韓媒：歐布萊恩可能遞補

▲ 經典賽,韓國投手孫柱永。（圖／達志影像／美聯社）
▲ 經典賽,韓國投手孫柱永。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

韓國隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）睽違17年闖進8強，不過卻在晉級後傳出傷兵消息。根據韓國媒體《Star News》報導，左投孫柱永日前接受檢查，發現左肘內側肌肉出現發炎與腫脹，醫師建議至少休養10天，幾乎確定無法在邁阿密與球隊會合，韓國隊也面臨投手戰力重新調整的難題。

孫柱永在9日的WBC預賽C組對澳洲之戰於東京巨蛋先發登板，投1局被敲1安打、投出1次四壞保送，沒有失分。當時韓國隊必須在「至少贏5分且失分不超過2分」的情況下才有機會晉級，孫柱永成功守住首局，替球隊奠定氣勢。 不過他在第2局投球練習時感到手肘不適，隨即主動要求退場。

賽後他也坦言，「我覺得自己無法用100%的力量投球。」 之後韓國隊由42歲老將盧景銀等牛棚投手接力壓制，最終以7比2擊敗澳洲，並靠失分率比較取得分組第2名，驚險晉級8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫柱永上季在韓職（KBO）效力LG雙子，繳出11勝6敗、防禦率3.41的成績，本屆經典賽原本被視為韓國隊的重要戰力之一，因此他的傷退對投手戰力勢必造成影響。

韓媒指出，目前韓國隊可能的遞補人選是效力於美職聖路易紅雀體系的韓裔右投歐布萊恩（Riley O’Brien）。歐布萊恩原本因2月小腿傷勢無緣入選代表隊，但近期已在大聯盟春訓熱身賽登板，狀況逐漸回穩。

韓國隊在10日（台灣時間11日）已搭乘包機抵達美國佛羅里達州邁阿密，準備迎接13日（台灣時間14日）的8強賽。

關鍵字： 韓國隊2026WBC孫柱永2026WBC日韓棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

【根本是撒嬌怪】半路遇到黃金獵犬主動貼貼狂討摸♥

熱門新聞

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

2單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

3美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

4美教頭鬧烏龍以為已晉級　輸球認算錯

5中華隊WBC後下一站是亞運

最新新聞

1美國太鬆懈？美媒爆：球員慶祝到半夜

2林鴻道獲一等卿雲勳章　國手齊祝賀

30比9兵敗日本　捷克總教練感人發言

4Wuuuuu～念庭！原創主播竟在WBC

5爆冷贏美國　MLB驚：義大利隊史最大勝利

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

【澳洲三寶】大貨車也敢逼 學長直接撞下去看他屁股開花

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366