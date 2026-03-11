運動雲

公牛新少主布澤利斯轟41分　又讓勇士在延長賽飲恨吞敗

記者杜奕君／綜合報導

芝加哥公牛11日踢館交手人氣勁旅金州勇士，雙方一路糾纏苦戰到延長賽，公牛靠著2年級前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）轟下生涯新高41分外帶6籃板、2助攻、2抄截、2阻攻，攻守全面表現幫助風城軍團以130比124驚險贏球，也讓勇士吞下3連敗。

今日公牛作客勇士，上半場公牛利用地主勇士攻擊手感欠佳，加上雙衛吉迪吉迪（Josh Giddey）、瓊斯（Tre Jones）有效搶分，半場打完公牛就以57比51佔得上風。

但下半場開打後，勇士開始追分，末節更是一度打出19比2猛烈反擊逆轉超前，但公牛靠著史密斯（Jalen Smith）關鍵罰球，雙方戰成118比118進入延長賽。

但延長賽公牛終於穩住陣腳，全場手感火燙的布澤利斯在球隊僅有1分領先下，砍進穩定軍心三分球，最終公牛靠著延長賽打出12比6攻勢，以6分之差攻破勇士主場。

公牛此戰以布澤利斯28投16中砍下生涯新高41分外帶6籃板、2助攻、2抄截、2阻攻表現最佳，吉迪23分、13籃板、17助攻完成大三元數據，瓊斯則是22分、4籃板、5助攻。

苦吞3連敗的勇士方面，波辛基斯（Kristaps Porzingis）替補拿下17分、4籃板、2助攻，另外包括桑托斯（Gui Santos）、史賓塞（Pat Spencer）以及克萊爾（LJ Cryer）也都有17分進帳。

▲公牛布澤利斯 。（圖／路透）

▲公牛布澤利斯砍下生涯新高41分，幫助球隊在延長賽力克勇士。（圖／路透）

